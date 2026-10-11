O São José segurou o empate por 1 a 1 com o União São João na manhã deste domingo (11), no estádio Hermínio Ometto, em Araras, pelo jogo de ida das finais da Copa Paulista. Com isso, quem vencer a volta, fica com o título e em caso de novo empate a decisão irá para os pênaltis.
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A partida de volta acontece no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na tarde do próximo sábado (17), a partir das 18h. Diante da torcida, a Águia do Vale precisa de uma vitória simples para levantar o caneco inédito.
O campeão tem o direito de escolher entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Enquanto, isso, o vice fica com a vaga que sobrar.
Como foi o jogo
O São José, mesmo fora de casa, começou no ataque e assustou com menos de um minuto. No lance, Guilherme Santos recebeu pela direita e bateu à esquerda do gol.
Contudo, aos 5min, o União respondeu e quase abriu o placar com Alex Oliveira, que recebeu na entrada da área, clareou e mandou por cima. Em seguida, outra grande chance dos donos da casa, quando Bruno Menezes pegou a sobra na entrada da área, mandou a bomba e João Lucas fez uma defesa espetacular, mandando para escanteio.
Porém, a Águia do Vale não ficava só atrás e abriu o placar aos 16min. Em chute de fora da área, sem tanta força, Thomaz Carvalho chutou e o goleiro João Souto levou um frango: 1 a 0.
Em desvantagem, o União teve que ir para cima e quase empatou aos 26min. No lance, Léo Souza recebeu na área, após bobeira da zaga joseense, mas mandou por cima, chutando mal.
A situação ficou mais difícil para os donos da casa após aos 32min, quando o atacante e capitão Bruninho, artilheiro do União na temporada, se machucou e precisou ser substituído.
Já a Águia passou a criar boas chances pela esquerda. Em uma delas, aos35min, Carlos Henrique rolou na medida para Guilherme Santos, livre. O atacante finalizou, mas a bola desviou na zaga e foi para escanteio.
O jogo ficou aberto, o São José dava espaços e o União quase empatou aos 40min, quando Léo Souza recebeu pela esquerda, bateu quase sem ângulo, e João Lucas tirou com os pés. Três minutos depois, novamente com Léo Souza, o goleiro da Águia trabalhou de novo, desta vez espalmando para escanteio.
Mas, na cobrança pela esquerda, o zagueiro Felipe Torres testou no meio do gol e empatou o jogo: 1 a 1, placar que se manteve até o final da primeira etapa.
Segundo tempo
Após o intervalo, o União voltou pressionando e teve uma boa chance aos 6min, com Alex Oliveira,que recebeu na área e mandou por cima do gol.
Ainda assim, o ritmo da partida caiu em relação ao primeiro tempo, até por conta do forte calor em Araras. E o São José também passou a valorizar mais a posse de bola, sem correria e sem sofrer pressão.
Apenas aos 34min o União chegou com perigo de novo. Em cruzamento da direita, Eliel subiu entre os zagueiros e cabeceou à esquerda, com muito perigo.
A Águia chegou aos 39min, em um cruzamento da direita, onde o São José com Thomaz Carvalho finalizou e João Souto espalmou para o lado.
Nos acréscimos, Eliel assustou o São José, após receber na área, virar e chutar cruzado; a bola foi à esquerda.
Ficha técnica
União São João
João Souto; Léo Machado, Felipe Torres, Fernando Brito e Tallys; Ruan (Miguel), Maycon Lucas, Bruno Menezes (Wágner) e Alex Oliveira (Eliel); Léo Souza (Matheus Castilho) e Bruninho (Warley). Técnico: Thiago Oliveira
São José
João Lucas; Natan Masiero (Jeferson Lima), João Ramos, Wesley Rodrigues e Carlos Henrique (Martinelli); Maurício (Lucas André), Thomaz Carvalho e Fernando Neto; Jefinho (Tchê Tchê), Guilherme Santos (Micael) e Neto Oliveira. Técnico: Wilson Junior
Gols: Thomaz Carvalho, aos 16min, Felipe Torres aos 45min do 1º tempo. Árbitro: Douglas Marques das Flores. Local: estádio Hermínio Ometto, em Araras. Data: domingo, 11 de outubro de 2026. Cartões amarelos: Thomaz Carvalho (S); Tallys (U). Público: 4.504 pagantes. Renda: R$ 115.940