Gilberto Dom Pedro, de 59 anos, morreu atropelado por um caminhão na manhã deste sábado (10), na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava. Morador de Guarulhos, na Grande São Paulo, ele seguia de bicicleta com o irmão e outros ciclistas em uma romaria com destino a Aparecida quando o grupo foi atingido no acostamento.

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O acidente aconteceu por volta das 6h30, na altura do km 116,5. Segundo o boletim de ocorrência, os ciclistas seguiam em fila indiana pelo acostamento quando o caminhão invadiu o espaço e atingiu três integrantes do grupo.