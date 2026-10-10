Gilberto Dom Pedro, de 59 anos, morreu atropelado por um caminhão na manhã deste sábado (10), na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava. Morador de Guarulhos, na Grande São Paulo, ele seguia de bicicleta com o irmão e outros ciclistas em uma romaria com destino a Aparecida quando o grupo foi atingido no acostamento.
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O acidente aconteceu por volta das 6h30, na altura do km 116,5. Segundo o boletim de ocorrência, os ciclistas seguiam em fila indiana pelo acostamento quando o caminhão invadiu o espaço e atingiu três integrantes do grupo.
Gilberto sofreu um grave traumatismo craniano e morreu no local. O irmão dele, de 66 anos, teve uma lesão em um dos braços. Um terceiro ciclista também foi atingido e precisou de atendimento médico.
O motorista do caminhão foi preso em flagrante pela Polícia Civil, que o autuou por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele permaneceu detido para ser apresentado em audiência de custódia.
Relato do irmão
Em depoimento à polícia, o irmão da vítima afirmou que o grupo pedalava pelo acostamento em boas condições de tempo e visibilidade quando o caminhão entrou repentinamente no espaço destinado aos ciclistas.
Segundo o relato, ele foi arremessado para a lateral da rodovia e viu o veículo atingir Gilberto e passar sobre ele. A vítima teria sido arrastada junto com a bicicleta.
O irmão disse não saber por que o caminhão saiu da pista e levantou a hipótese de que o motorista pudesse ter adormecido ao volante. Essa possibilidade, porém, não foi confirmada pela investigação.
O caminhoneiro apresentou outra versão. Ele afirmou à polícia que se lembra de fazer uma curva, mas não soube explicar por que o veículo entrou no acostamento. Disse que percebeu o acidente quando o atropelamento já havia ocorrido e negou ter usado o celular ou adormecido enquanto dirigia.
Motorista fez teste do bafômetro
O teste do bafômetro teve resultado negativo para consumo de álcool. A Polícia Civil também solicitou exame toxicológico para o motorista.
De acordo com o boletim de ocorrência, o procedimento foi encaminhado para realização em uma unidade hospitalar de São José dos Campos, mas o resultado ainda dependia de requisição formal para ser incorporado à investigação.
Os depoimentos também apresentaram divergências sobre o comportamento do motorista após o acidente. Policiais militares relataram que ele permaneceu no local, estava em estado de choque e se colocou à disposição para colaborar.
Já o irmão da vítima afirmou que o caminhoneiro não ficou junto às pessoas atingidas e que terceiros teriam impedido sua saída até a chegada das autoridades. O motorista declarou que parou e tentou verificar o que havia acontecido, mas foi hostilizado por uma pessoa.
O boletim de ocorrência não registra uma tentativa de fuga como fato comprovado.
Polícia investiga causas do acidente
A Polícia Científica realizou perícia no trecho da Carvalho Pinto para auxiliar na apuração das circunstâncias do atropelamento. A investigação deverá confrontar os depoimentos com os vestígios encontrados na pista para esclarecer por que o caminhão entrou no acostamento.
A prisão em flagrante foi determinada após a análise inicial dos relatos. A classificação criminal é provisória e pode ser alterada durante a investigação.
Como o acidente ocorreu durante o período de maior movimento de romeiros em direção a Aparecida, o caso reforça a preocupação com a segurança nas rodovias do Vale do Paraíba, especialmente nos trechos utilizados por peregrinos que seguem a pé ou de bicicleta para as celebrações de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.
A Polícia Civil continuará investigando a dinâmica do atropelamento e as circunstâncias que levaram à morte do ciclista.