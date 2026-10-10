O motopoliciamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal) reforçou o atendimento a uma ocorrência de trânsito na tarde deste sábado (10), na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté.
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Policiais em motocicletas escoltaram uma ambulância de resgate que socorreu um homem preso às ferragens por cerca de três horas após um acidente no km 103 da BR-116.
A atuação faz parte da Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026, que mobiliza equipes para reforçar a segurança dos romeiros que seguem pela rodovia em direção ao maior templo católico do país.
As motocicletas permitem que os policiais se desloquem com mais agilidade em trechos congestionados, facilitando o acesso a ocorrências e o apoio às equipes de emergência. O trabalho também busca prevenir situações de risco e coibir tentativas de assalto em trechos urbanos da Dutra.
As equipes de motopoliciamento estão mobilizadas desde 1º de outubro e permanecerão em operação até segunda-feira (13), quando termina a Operação Santuário 2026.
A ação reforça o policiamento em um período de grande circulação de peregrinos pela Via Dutra, especialmente nos dias que antecedem as celebrações de Nossa Senhora Aparecida, comemorada em 12 de outubro.