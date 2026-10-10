O motopoliciamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal) reforçou o atendimento a uma ocorrência de trânsito na tarde deste sábado (10), na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté.

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Policiais em motocicletas escoltaram uma ambulância de resgate que socorreu um homem preso às ferragens por cerca de três horas após um acidente no km 103 da BR-116.