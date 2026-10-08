Um peregrino que seguia a pé em direção ao Santuário Nacional de Aparecida precisou ser socorrido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após apresentar sintomas compatíveis com um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na rodovia Presidente Dutra.

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A ocorrência foi registrada por volta de 0h30 desta quarta-feira (7), no Posto de Atendimento ao Peregrino, localizado no km 189 da Dutra, em Arujá, durante a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026.