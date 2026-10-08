Um peregrino que seguia a pé em direção ao Santuário Nacional de Aparecida precisou ser socorrido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após apresentar sintomas compatíveis com um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na rodovia Presidente Dutra.
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A ocorrência foi registrada por volta de 0h30 desta quarta-feira (7), no Posto de Atendimento ao Peregrino, localizado no km 189 da Dutra, em Arujá, durante a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026.
Ao perceber que o peregrino apresentava sinais de alteração em seu estado de saúde, policiais rodoviários federais iniciaram os primeiros atendimentos e permaneceram no local até a chegada da equipe especializada de resgate.
Com o apoio da equipe da concessionária Rio-SP, o homem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Arujá, onde recebeu atendimento médico.
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Operação na Dutra
A ocorrência aconteceu durante a operação da PRF voltada à segurança dos milhares de peregrinos que seguem pelas rodovias em direção a Aparecida durante o período que antecede o feriado de Nossa Senhora Aparecida.
A Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026 começou em 1º de outubro e segue até o dia 13, com reforço no efetivo policial e atenção especial ao aumento do fluxo de veículos e de pedestres nas rodovias.
Além da fiscalização e da orientação aos usuários, a presença reforçada das equipes permite uma resposta mais rápida em situações de emergência, como o atendimento ao peregrino que passou mal na madrugada desta terça-feira.
A atuação busca reduzir riscos e garantir mais segurança para quem percorre a Dutra a pé durante a peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida.