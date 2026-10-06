A Rodovia Presidente Dutra deve receber mais de 40 mil romeiros a pé rumo a Aparecida nos próximos dias, aumentando o risco de ocorrências e exigindo atenção redobrada dos motoristas que circulam pelo Vale do Paraíba.
A concentração maior de peregrinos é esperada entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), véspera e Dia de Nossa Senhora Aparecida.
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Desde 1º de outubro, cerca de 1.500 pessoas já passaram a pé pelo trecho entre São Paulo e Aparecida. A expectativa da Motiva RioSP, concessionária responsável pela rodovia, é que o movimento cresça fortemente a partir desta terça-feira (6) e possa superar novamente a marca de 40 mil peregrinos registrada no ano passado.
A atenção deve ser reforçada principalmente nos trechos da Dutra que passam por Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira e Aparecida. A presença de romeiros é maior em acessos, pontes, pontos de apoio e locais sem acostamento.
Trecho da Dutra em Caçapava exige atenção especial
Um dos pontos considerados mais delicados está em Caçapava, entre os km 125 e 119, no sentido Rio de Janeiro. O trecho possui uma ponte sem acostamento, o que deixa os peregrinos mais próximos do tráfego de veículos.
Para este ano, a operação prevê uma mudança temporária no trajeto dos romeiros. Normalmente, os peregrinos devem caminhar pelo acostamento no sentido contrário ao fluxo dos veículos, para que possam enxergar os carros que se aproximam.
No ponto crítico de Caçapava, porém, eles deverão seguir pela passagem indicada pelas equipes da operação e mudar temporariamente de lado. O trajeto normal será retomado a partir do km 119.
O trecho terá iluminação e sinalização especiais durante a operação.
A recomendação aos motoristas é reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo da frente e redobrar a atenção nas ultrapassagens. O cuidado também deve ser maior nas proximidades de acessos, postos de serviço e pontos de apoio utilizados pelos peregrinos.
Além da operação deste ano, a Dutra pode ganhar nos próximos anos uma estrutura exclusiva para quem faz a peregrinação até Aparecida.
A Motiva RioSP informou que pretende protocolar nesta semana, na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), um estudo de viabilidade para a criação de um caminho exclusivo para pedestres e romeiros.
A proposta prevê separar fisicamente os peregrinos do fluxo de veículos e tem três possíveis pontos de início em análise: Arujá, São José dos Campos ou Taubaté. Em todos os cenários, o destino seria o Santuário Nacional de Aparecida.
Ainda não há definição sobre qual alternativa será escolhida ou sobre uma eventual data para implantação do projeto. O estudo deverá avaliar aspectos técnicos, econômicos e ambientais.
Projeto depende de análise da ANTT
O caminho exclusivo não está previsto, nos moldes atuais, entre as obrigações originais da concessão da Dutra. Por isso, uma eventual implantação dependerá da análise da ANTT e de uma alteração contratual.
A proposta também poderá ser associada às grandes obras de ampliação previstas para a Rodovia Presidente Dutra no Vale do Paraíba.
Enquanto o projeto não avança, a previsão é de aumento expressivo no número de romeiros a pé nos próximos dias. O período mais crítico deve ocorrer entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), quando milhares de pessoas deverão ocupar os acostamentos e outros pontos próximos à pista em direção a Aparecida.