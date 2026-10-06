A Rodovia Presidente Dutra deve receber mais de 40 mil romeiros a pé rumo a Aparecida nos próximos dias, aumentando o risco de ocorrências e exigindo atenção redobrada dos motoristas que circulam pelo Vale do Paraíba.

A concentração maior de peregrinos é esperada entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), véspera e Dia de Nossa Senhora Aparecida.

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