“Descanse em paz, meu anjinho”. A mensagem publicada nas redes sociais resume a despedida de familiares e pessoas próximas de Caique Augusto Alves Souza da Silva, menino que morreu após um acidente envolvendo uma bicicleta motorizada e um ônibus, na tarde de terça-feira (6), em Taubaté.
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Caique foi identificado no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil. O menino foi socorrido após a colisão e levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.
O velório de Caique acontece no Velório Sagrada Família, em Taubaté. O sepultamento está previsto para a tarde desta quarta-feira (7), no cemitério de Queluz.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 14h55 de terça-feira, no cruzamento da Rodovia Amador Bueno da Veiga com a Rua Bahia, na região do Jardim dos Estados.
Caique conduzia uma bicicleta motorizada quando ocorreu a colisão com um ônibus da ABC Transportes. O menino sofreu ferimentos graves na região da cabeça e recebeu atendimento das equipes de resgate antes de ser encaminhado ao Hospital Regional.
O boletim de ocorrência, porém, traz uma descrição diferente em alguns pontos da dinâmica apresentada inicialmente pelos Bombeiros. O documento indica o local como a Rodovia Amador Bueno da Veiga, na altura do km 135,200, e registra relatos de que o impacto ocorreu na lateral do ônibus.
O que diz o motorista
O motorista do ônibus, de 46 anos, afirmou à Polícia Civil que seguia no sentido centro e havia parado em um ponto em frente ao Saad para o embarque de passageiros.
Segundo o depoimento, após a abertura do semáforo, ele retomou a marcha acompanhando o fluxo de veículos. O motorista afirmou que não viu a criança antes da colisão e que ouviu um forte impacto na lateral do coletivo ao se aproximar do cruzamento.
Ele disse que, ao verificar o ocorrido, percebeu que a bicicleta havia atingido o ônibus. O motorista acionou o socorro e a Polícia Militar e permaneceu no local até a chegada das autoridades.
Uma testemunha ouvida pela polícia relatou que a criança estaria conduzindo a bicicleta motorizada e teria avançado o sinal vermelho.
Segundo essa versão, ao tentar desviar do ônibus, o menino perdeu o equilíbrio e atingiu a lateral do coletivo, em uma área descrita no boletim como ponto cego para o motorista.
O relato, porém, ainda será confrontado com os elementos técnicos da investigação e não representa uma conclusão sobre a responsabilidade pelo acidente.
Polícia Civil investiga acidente
O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.
Não houve prisão em flagrante. A própria investigação deverá determinar se houve alguma conduta que possa caracterizar responsabilidade penal do motorista.
A perícia do Instituto de Criminalística esteve no local. A bicicleta motorizada foi apreendida e deverá passar por exame.
A Polícia Civil também solicitou imagens de câmeras de segurança, laudos periciais, exame necroscópico e documentos médicos.
Entre os pontos que serão analisados estão o funcionamento do semáforo, a velocidade e a trajetória dos veículos, o ponto de impacto, as condições de visibilidade e a eventual existência de ponto cego no ônibus.
Os relatos do motorista e da testemunha ainda serão confrontados com os resultados da perícia e demais elementos reunidos no inquérito.
Empresa lamenta acidente
Em nota, a Busvale (Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros do Vale do Paraíba) lamentou o acidente e afirmou que o ônibus envolvido pertencia à ABC Transportes e operava a linha 13 (Gurilândia).
Segundo a entidade, o coletivo trafegava pela Rodovia Amador Bueno da Veiga e havia parado em um ponto para o embarque de passageiros. Após a abertura do semáforo, o motorista retomou a marcha acompanhando o fluxo de veículos à frente.
Ainda de acordo com a nota, ao se aproximar do cruzamento, houve um forte impacto na lateral do ônibus. A empresa afirma que, ao verificar o ocorrido, a equipe constatou que a criança havia colidido contra o coletivo em uma área considerada de ponto cego.
A Busvale informou que o Samu foi acionado imediatamente e que a criança foi encaminhada ao hospital em estado grave. A Polícia Militar também foi chamada para o registro da ocorrência.
A entidade afirmou ainda que a ABC Transportes está colaborando com as autoridades na apuração das circunstâncias do acidente e mantém contato com a família da vítima, prestando assistência.