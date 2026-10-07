“Descanse em paz, meu anjinho”. A mensagem publicada nas redes sociais resume a despedida de familiares e pessoas próximas de Caique Augusto Alves Souza da Silva, menino que morreu após um acidente envolvendo uma bicicleta motorizada e um ônibus, na tarde de terça-feira (6), em Taubaté.

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Caique foi identificado no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil. O menino foi socorrido após a colisão e levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.