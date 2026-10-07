O menino de 10 anos que morreu após se envolver em um acidente com um ônibus na tarde de terça-feira (6), em Taubaté, foi identificado como Caique Augusto Alves Souza da Silva. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, ele conduzia uma bicicleta motorizada quando ocorreu a colisão com o coletivo.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 14h55, no cruzamento da avenida Amador Bueno da Veiga com a rua Bahia, na região do Jardim dos Estados. Caique conduzia uma bicicleta motorizada que se envolveu em uma colisão frontal com um ônibus da ABC Transportes.