O então presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de duas motociatas em São José dos Campos em 2022.

A primeira ocorreu em 4 de março, durante uma agenda relacionada à nova concessão da Rodovia Presidente Dutra. A segunda foi realizada em 18 de agosto, já durante a campanha eleitoral, quando Bolsonaro participou de eventos de apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo.

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