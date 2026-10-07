O então presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de duas motociatas em São José dos Campos em 2022.
A primeira ocorreu em 4 de março, durante uma agenda relacionada à nova concessão da Rodovia Presidente Dutra. A segunda foi realizada em 18 de agosto, já durante a campanha eleitoral, quando Bolsonaro participou de eventos de apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo.
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Quatro anos depois, o cenário é diferente. Bolsonaro está preso, cumprindo pena após ser condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) pela trama golpista.
O senador Flávio Bolsonaro, filho '01' do ex-presidente e candidato à Presidência da República pelo PL, promete participar de uma motocarreata em São José no próximo domingo (11), ao lado de Tarcísio, reeleito governador de São Paulo, e apoiadores.
No primeiro turno, realizado no último domingo (4), Flávio teve ampla vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba). O candidato do PL recebeu 838.166 votos, o equivalente a 57,76% dos votos válidos na região. Lula somou 472.162 votos, com 32,54% dos válidos.
Em São José, Flávio obteve 240.721 votos (57,35% dos válidos), contra 136.451 votos de Lula (32,51% dos válidos). O segundo turno será realizado em 25 de outubro.
Motociata de março
Em 4 de março de 2022, Bolsonaro participou de uma motociata entre o aeroporto de São José e o Vale Music Fest, no Jardim Limoeiro, onde ocorreu a cerimônia de lançamento da nova concessão da Dutra.
A movimentação provocou congestionamentos na cidade. Três vias foram fechadas por agentes da Polícia Rodoviária Federal para a passagem do comboio.
Bolsonaro chegou ao local por volta das 11h10 e caminhou entre os apoiadores. Mais de 1.000 pessoas estavam no evento. O presidente tirou fotos, pegou crianças no colo e foi recebido aos gritos de "mito".
No palco, Bolsonaro esteve ao lado de integrantes do governo federal, entre eles o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio, além do general Augusto Heleno e dos deputados Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro.
Bolsonaro criticou medidas restritivas adotadas durante a pandemia de Covid-19, mencionou a facada sofrida durante a campanha de 2018 e elogiou Tarcísio.
Naquele momento, Bolsonaro ainda não havia confirmado oficialmente que concorreria à reeleição. Durante o discurso, porém, afirmou que pretendia entregar um governo melhor do que aquele que havia recebido em 2019.
Segunda motociata teve discussão com jornalistas
Em 18 de agosto de 2022, Bolsonaro voltou a São José. Ele participou de uma agenda no Parque Tecnológico e, posteriormente, do lançamento oficial da campanha de Tarcísio ao governo de São Paulo, realizado na então Farma Conde Arena.
Antes de deixar o Parque Tecnológico, Bolsonaro conversou com jornalistas e se irritou ao ser questionado sobre uma reportagem publicada pelo portal Metrópoles a respeito de empresários apoiadores do governo que discutiam medidas para um eventual golpe de Estado em caso de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro questionou a existência dos empresários citados na reportagem e criticou o jornalista Guilherme Amado, responsável pela publicação. Também contestou questionamentos sobre um relatório da Polícia Federal relacionado a uma live na qual havia associado a Aids à vacinação contra a Covid-19.
Depois do encontro com os jornalistas, Bolsonaro deixou o Parque Tecnológico em uma motociata de apoiadores em direção à arena onde ocorreria o evento de campanha de Tarcísio.
Bolsonaro foi flagrado sem capacete
A motociata de agosto também foi marcada por uma infração de trânsito. Durante o percurso, Bolsonaro foi flagrado conduzindo a motocicleta sem capacete.
Na época, OVALE mostrou que a conduta configurava infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 244 estabelece penalidades para quem conduz motocicleta sem utilizar capacete de segurança.
O deslocamento reuniu apoiadores e provocou impacto no trânsito de São José dos Campos.
Bolsonaro se lançou à reeleição em SJC
A agenda de 18 de agosto teve ainda importância eleitoral. Durante o evento na arena, Bolsonaro afirmou que, se essa fosse a vontade de Deus, se apresentava "pela primeira vez" em São Paulo como candidato à reeleição.
Tarcísio, então ex-ministro da Infraestrutura, foi o principal nome do evento. Também participaram Marcos Pontes, candidato ao Senado, e Felício Ramuth, que concorria a vice-governador na chapa de Tarcísio.
Bolsonaro foi recebido pelos apoiadores com gritos de "mito" e fez um discurso no qual voltou a defender o governo, criticou adversários políticos e pediu comparações entre seu governo e administrações de outros países da América do Sul.
As duas passagens de Bolsonaro por São José em 2022 ocorreram, portanto, em momentos diferentes: a primeira ainda durante uma agenda presidencial ligada à concessão da Dutra; a segunda, já no início da campanha eleitoral, quando a cidade recebeu um dos atos de lançamento da candidatura de Tarcísio ao governo paulista.