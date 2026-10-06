Candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) deve participar de uma motocarreata no próximo domingo (11), em São José dos Campos, ao lado de aliados e apoiadores. A informação foi divulgada pelo deputado federal eleito Eduardo Cury (PL).
Inicialmente, o ato estava previsto para acontecer na segunda-feira (12), mas a programação teria sido antecipada por causa de uma alteração na agenda do candidato.
A expectativa é de que o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também participe da mobilização. Outras lideranças ligadas à direita também são esperadas no evento, embora os nomes ainda não tenham sido confirmados oficialmente.
Até o momento, horário, ponto de concentração, trajeto e demais detalhes da motocarreata não foram divulgados por Cury.
Flávio terminou o 1º turno da eleição para presidente com ampla vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba).
O candidato do PL recebeu 838.166 votos, o equivalente a 57,76% dos votos válidos na região. Lula somou 472.162 votos, com 32,54% dos válidos.