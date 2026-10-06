Candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) deve participar de uma motocarreata no próximo domingo (11), em São José dos Campos, ao lado de aliados e apoiadores. A informação foi divulgada pelo deputado federal eleito Eduardo Cury (PL).

Inicialmente, o ato estava previsto para acontecer na segunda-feira (12), mas a programação teria sido antecipada por causa de uma alteração na agenda do candidato.

A expectativa é de que o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também participe da mobilização. Outras lideranças ligadas à direita também são esperadas no evento, embora os nomes ainda não tenham sido confirmados oficialmente.