08 de outubro de 2026
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LIMPEZA URBANA

Resolvido: após denúncia, ecoponto recebe limpeza em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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OVALE
Limpeza da área foi realizada após denúncias
Limpeza da área foi realizada após denúncias

Após denúncias sobre o acúmulo de resíduos e mau cheiro, a concessionária Massfix realizou a coleta do lixo e a higienização do ponto de entrega voluntária de vidros na avenida Maximino José de Almeida, no Jardim Morumbi, nesta quarta-feira (7).

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A ação ocorreu após uma fiscalização da Urbam (Urbanizadora Municipal) que constatou o problema e notificou a empresa responsável.  A Massfix relatou a OVALE que problemas com um caminhão da frota teriam impactado o cronograma das retiradas, que normalmente ocorrem duas vezes por semana, às segundas e sextas-feiras.

Leia mais: Ecoponto vira 'lixeira a céu aberto' e incomoda moradores em SJC

O local virou alvo de reclamações devido ao descarte irregular de lixo orgânico, proliferação de vetores, transtornos nas operações de carga e descarga do comércio local e ruídos intensos provocados pelo descarte de garrafas.

Comerciantes locais afirmam que, além dos problemas de limpeza, a ocupação do espaço pela estrutura não é adequada e solicitam um estudo para a transferência do ecoponto para outro local.

A Massfix afirma que a localização dos ecopontos é determinada pela Urbam. A Urbam, por sua vez, informou que, até o momento, não há previsão de mudança no local do ponto de coleta.

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