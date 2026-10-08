Após denúncias sobre o acúmulo de resíduos e mau cheiro, a concessionária Massfix realizou a coleta do lixo e a higienização do ponto de entrega voluntária de vidros na avenida Maximino José de Almeida, no Jardim Morumbi, nesta quarta-feira (7).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação ocorreu após uma fiscalização da Urbam (Urbanizadora Municipal) que constatou o problema e notificou a empresa responsável. A Massfix relatou a OVALE que problemas com um caminhão da frota teriam impactado o cronograma das retiradas, que normalmente ocorrem duas vezes por semana, às segundas e sextas-feiras.
Leia mais: Ecoponto vira 'lixeira a céu aberto' e incomoda moradores em SJC
O local virou alvo de reclamações devido ao descarte irregular de lixo orgânico, proliferação de vetores, transtornos nas operações de carga e descarga do comércio local e ruídos intensos provocados pelo descarte de garrafas.
Comerciantes locais afirmam que, além dos problemas de limpeza, a ocupação do espaço pela estrutura não é adequada e solicitam um estudo para a transferência do ecoponto para outro local.
A Massfix afirma que a localização dos ecopontos é determinada pela Urbam. A Urbam, por sua vez, informou que, até o momento, não há previsão de mudança no local do ponto de coleta.