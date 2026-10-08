Após denúncias sobre o acúmulo de resíduos e mau cheiro, a concessionária Massfix realizou a coleta do lixo e a higienização do ponto de entrega voluntária de vidros na avenida Maximino José de Almeida, no Jardim Morumbi, nesta quarta-feira (7).

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A ação ocorreu após uma fiscalização da Urbam (Urbanizadora Municipal) que constatou o problema e notificou a empresa responsável. A Massfix relatou a OVALE que problemas com um caminhão da frota teriam impactado o cronograma das retiradas, que normalmente ocorrem duas vezes por semana, às segundas e sextas-feiras.