Comerciantes da avenida Maximino José de Almeida, no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, denunciam falhas na operação de coleta de vidro e solicitam a realocação de um ponto de entrega voluntária instalado na calçada.

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Segundo os relatos, o tempo entre as coletas, somado ao uso inadequado do equipamento e aos ruídos constantes, tem provocado transtornos a quem reside e trabalha no bairro, além de afetar o comércio local.

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