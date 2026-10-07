Comerciantes da avenida Maximino José de Almeida, no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, denunciam falhas na operação de coleta de vidro e solicitam a realocação de um ponto de entrega voluntária instalado na calçada.
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Segundo os relatos, o tempo entre as coletas, somado ao uso inadequado do equipamento e aos ruídos constantes, tem provocado transtornos a quem reside e trabalha no bairro, além de afetar o comércio local.
Problemas
A denúncia aponta que o acúmulo de resíduos no entorno tem gerado poluição visual, mau cheiro e proliferação de mosquitos e outros vetores de doenças, uma vez que o espaço vem sendo utilizado para o descarte irregular de diversos materiais, incluindo lixo orgânico.
O espaço da calçada também fica comprometido com a presença da estrutura, dificultando as operações diárias de carga e descarga de mercadorias nas proximidades.
Além disso, o barulho constante da quebra de garrafas de vidro durante o descarte tem impactado a rotina e o bem-estar de uma funcionária neurodivergente que trabalha em um dos estabelecimentos da região.
Manifestações
Os comerciantes formalizaram à Câmara dos Vereadores um pedido de transferência da estrutura para um canteiro central próximo, mas a solicitação, apoiada pelo vereador Rafael Pascucci, foi indeferida.
No documento emitido em resposta à demanda, a Urbam, empresa responsável pelos ecopontos, afirma que essa medida já havia sido adotada, mas foi revertida após a identificação de comprometimento da segurança viária.
O que diz a Urbam
Em nota enviada a OVALE, a Urbam informou ter confirmado o acúmulo de resíduos após uma fiscalização realizada na última terça-feira (6) e notificou a Massfix, concessionária responsável, que justificou o atraso da limpeza por uma falha mecânica em um dos caminhões da frota. A higienização do espaço foi agendada para esta quarta-feira (7).
A Urbam reforçou ainda que o descarte irregular de resíduos sujeita os infratores a multas e informou que, até o momento, não há previsão de mudança no local do ponto de coleta.
SOS Bairro
OVALE mantém a seção SOS Bairro, voltada à prestação de serviços e à cobrança de soluções para demandas da população de São José dos Campos e demais municípios da RMVale. A iniciativa recebe reclamações da comunidade e acompanha os desdobramentos junto aos órgãos responsáveis até a resolução dos problemas.
Moradores que desejarem registrar uma demanda podem entrar em contato com o SOS Bairro de OVALE pelo WhatsApp (12) 99112-9984 ou pelas redes sociais do jornal.