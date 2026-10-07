07 de outubro de 2026
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COLETA DE VIDRO

Ecoponto vira 'lixeira a céu aberto' e incomoda moradores em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem cedida a OVALE
Lixo se acumula no entorno do ecoponto destinado à coleta de vidro
Lixo se acumula no entorno do ecoponto destinado à coleta de vidro

Comerciantes da avenida Maximino José de Almeida, no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, denunciam falhas na operação de coleta de vidro e solicitam a realocação de um ponto de entrega voluntária instalado na calçada.

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Segundo os relatos, o tempo entre as coletas, somado ao uso inadequado do equipamento e aos ruídos constantes, tem provocado transtornos a quem reside e trabalha no bairro, além de afetar o comércio local.

Problemas

A denúncia aponta que o acúmulo de resíduos no entorno tem gerado poluição visual, mau cheiro e proliferação de mosquitos e outros vetores de doenças, uma vez que o espaço vem sendo utilizado para o descarte irregular de diversos materiais, incluindo lixo orgânico. 

O espaço da calçada também fica comprometido com a presença da estrutura, dificultando as operações diárias de carga e descarga de mercadorias nas proximidades.

Além disso, o barulho constante da quebra de garrafas de vidro durante o descarte tem impactado a rotina e o bem-estar de uma funcionária neurodivergente que trabalha em um dos estabelecimentos da região.

Manifestações

Os comerciantes formalizaram à Câmara dos Vereadores um pedido de transferência da estrutura para um canteiro central próximo, mas a solicitação, apoiada pelo vereador Rafael Pascucci, foi indeferida.

No documento emitido em resposta à demanda, a Urbam, empresa responsável pelos ecopontos, afirma que essa medida já havia sido adotada, mas foi revertida após a identificação de comprometimento da segurança viária.

O que diz a Urbam

Em nota enviada a OVALE, a Urbam informou ter confirmado o acúmulo de resíduos após uma fiscalização realizada na última terça-feira (6) e notificou a Massfix, concessionária responsável, que justificou o atraso da limpeza por uma falha mecânica em um dos caminhões da frota. A higienização do espaço foi agendada para esta quarta-feira (7).

A Urbam reforçou ainda que o descarte irregular de resíduos sujeita os infratores a multas e informou que, até o momento, não há previsão de mudança no local do ponto de coleta.

SOS Bairro

OVALE mantém a seção SOS Bairro, voltada à prestação de serviços e à cobrança de soluções para demandas da população de São José dos Campos e demais municípios da RMVale. A iniciativa recebe reclamações da comunidade e acompanha os desdobramentos junto aos órgãos responsáveis até a resolução dos problemas.

Moradores que desejarem registrar uma demanda podem entrar em contato com o SOS Bairro de OVALE pelo WhatsApp (12) 99112-9984 ou pelas redes sociais do jornal.

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