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Com Thomaz na Alesp, Shakespeare voltará à Câmara de São José

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Thomaz: Cleverson Nunes/CMSJC - Shakespeare: Reprodução/Facebook
Shakespeare Carvalho, que foi vereador de 2013 a 2016, é o primeiro suplente do PL; ele deve assumir em fevereiro de 2027, quando Thomaz Henrique tomará posse como deputado estadual
Shakespeare Carvalho, que foi vereador de 2013 a 2016, é o primeiro suplente do PL; ele deve assumir em fevereiro de 2027, quando Thomaz Henrique tomará posse como deputado estadual

Substituição
A eleição do vereador Thomaz Henrique (PL) para o cargo de deputado estadual resultará no retorno do ex-vereador Shakespeare Carvalho (PL) à Câmara de São José dos Campos.

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Suplente
Na eleição de 2024, Shakespeare recebeu 3.464 votos e ficou como primeiro suplente do PL. Na ocasião, ele deixou de ser eleito por dois votos: o PL elegeu cinco vereadores e o quinto deles, Sérgio Camargo, obteve 3.465 votos, apenas um a mais do que Shakespeare; caso tivesse havido empate no número de votos, Sérgio ainda assim seria o eleito, por ser o mais velho (tem 60 anos, ante 44 de Shakespeare).

Data
Thomaz tomará posse na Assembleia Legislativa em 1º de fevereiro de 2027. À coluna, o ainda vereador afirmou que deve permanecer na Câmara de São José até lá. Portanto, Shakespeare assumiria o mandato na Câmara de São José a partir de fevereiro do ano que vem, quando a Casa retorna do recesso.

Perfil
Advogado, Shakespeare foi vereador em São José entre 2013 e 2016, e chegou a presidir a Câmara entre 2015 e 2016. Depois, disputou quatro eleições e perdeu: em 2016 para prefeito, em 2018 para deputado federal e em 2020 e 2024 para vereador. A eleição de 2024 foi a única disputada pelo PL. Nas anteriores, era filiado ao Republicanos.

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