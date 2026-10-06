Substituição

A eleição do vereador Thomaz Henrique (PL) para o cargo de deputado estadual resultará no retorno do ex-vereador Shakespeare Carvalho (PL) à Câmara de São José dos Campos.

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Suplente

Na eleição de 2024, Shakespeare recebeu 3.464 votos e ficou como primeiro suplente do PL. Na ocasião, ele deixou de ser eleito por dois votos: o PL elegeu cinco vereadores e o quinto deles, Sérgio Camargo, obteve 3.465 votos, apenas um a mais do que Shakespeare; caso tivesse havido empate no número de votos, Sérgio ainda assim seria o eleito, por ser o mais velho (tem 60 anos, ante 44 de Shakespeare).