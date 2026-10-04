O vereador de São José dos Campos Thomaz Henrique (PL) foi eleito deputado estadual por São Paulo neste domingo (4), durante as Eleições 2026. Com cerca de 70% das urnas apuradas, o candidato tinha aproximadamente 125 mil votos e estava entre os eleitos para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

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Thomaz concorreu ao cargo com o número 22111. A eleição garante ao vereador um mandato de quatro anos no Legislativo estadual, com início previsto para 1º de fevereiro de 2027.