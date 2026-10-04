O vereador de São José dos Campos Thomaz Henrique (PL) foi eleito deputado estadual por São Paulo neste domingo (4), durante as Eleições 2026. Com cerca de 70% das urnas apuradas, o candidato tinha aproximadamente 125 mil votos e estava entre os eleitos para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).
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Thomaz concorreu ao cargo com o número 22111. A eleição garante ao vereador um mandato de quatro anos no Legislativo estadual, com início previsto para 1º de fevereiro de 2027.
Até a posse na Alesp, Thomaz permanece no cargo de vereador em São José dos Campos. A atual legislatura da Câmara Municipal termina em 31 de janeiro de 2027. Caso não deixe o mandato antes, ele poderá exercer as funções de vereador até o início do novo mandato estadual.
Trajetória política
Thomaz Henrique foi eleito vereador pela primeira vez em 2020 e reeleito em 2024, quando recebeu 8.221 votos. Atualmente, exerce o segundo mandato na Câmara Municipal de São José dos Campos e ocupa a liderança do PL na Casa.
Com a eleição para a Assembleia Legislativa, ele deixará o Legislativo municipal para assumir uma cadeira na Alesp a partir de fevereiro do próximo ano.
Mudança na Câmara de São José
A saída de Thomaz Henrique abrirá uma vaga na Câmara Municipal de São José dos Campos. A substituição será feita conforme as regras da eleição proporcional de 2024, com convocação do suplente pela própria Câmara.
A definição do novo ocupante dependerá da formalização da saída de Thomaz e dos procedimentos administrativos do Legislativo municipal.
Mandato na Assembleia
Na Alesp, Thomaz Henrique passará a exercer o mandato de deputado estadual pelo período de quatro anos. Entre as atribuições dos deputados estaduais estão a análise e votação de projetos de lei estaduais, orçamento, políticas públicas e fiscalização do Poder Executivo estadual.
A posse dos eleitos está prevista para 1º de fevereiro de 2027, conforme as regras atualmente estabelecidas para o início da nova legislatura.