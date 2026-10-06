As equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) chegam ao quarto dia consecutivo de buscas pelo turista de 28 anos, morador de Amparo (SP), desaparecido na Praia do Tenório, em Ubatuba. Mesmo com o mau tempo e as condições desfavoráveis no mar, as operações seguem no Litoral Norte paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O afogamento ocorreu na tarde do último sábado (3), por volta das 15h45, no canto direito da praia. Três pessoas se afogaram no local: uma conseguiu sair pelas pedras do costão, outra foi salva pelos guarda-vidas, mas o jovem acabou submergindo e não foi mais visto.