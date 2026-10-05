As equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) entram, nesta segunda-feira (5), no terceiro dia consecutivo de operações para localizar um turista de 28 anos, morador de Amparo (SP), que desapareceu no mar da Praia do Tenório, no litoral norte de São Paulo.
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O caso ocorreu na tarde do último sábado (3), por volta das 15h45, no setor 4, situado no canto direito da praia. Na ocasião, três pessoas entraram em situação de risco na água. Uma das vítimas conseguiu se salvar ao alcançar as pedras do costão; a outra foi resgatada pelos guarda-vidas, mas o jovem de 28 anos acabou submergindo e não retornou à superfície.
As operações de resgate começaram imediatamente após o afogamento, contando com o apoio de motos aquáticas no mar e viaturas em terra. As varreduras prosseguiram ao longo do domingo sem sucesso.
Segundo nota emitida pelo GBmar, o relevo e o clima local têm sido grandes obstáculos para os trabalhos.
A região das buscas apresenta forte arrebentação, com ondas sucessivas que se chocam contra o costão rochoso e criam uma zona de alta turbulência. Essa dinâmica exige constante reavaliação de risco por parte dos operadores das embarcações e dos socorristas para garantir a segurança da própria equipe.
Alerta e prevenção
Diante do ocorrido, o GBMar reforça a importância da prevenção nas praias.
A corporação orienta que os banhistas evitem entrar na água perto de pedras e costões, especialmente quando o mar estiver agitado. A indicação é procurar trechos protegidos, permanecer no raio de visão dos postos de guarda-vidas e respeitar a sinalização.
Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.