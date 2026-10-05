As equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) entram, nesta segunda-feira (5), no terceiro dia consecutivo de operações para localizar um turista de 28 anos, morador de Amparo (SP), que desapareceu no mar da Praia do Tenório, no litoral norte de São Paulo.

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O caso ocorreu na tarde do último sábado (3), por volta das 15h45, no setor 4, situado no canto direito da praia. Na ocasião, três pessoas entraram em situação de risco na água. Uma das vítimas conseguiu se salvar ao alcançar as pedras do costão; a outra foi resgatada pelos guarda-vidas, mas o jovem de 28 anos acabou submergindo e não retornou à superfície.