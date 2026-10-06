As ruas de Aparecida serão tomadas pela fé dos devotos de Nossa Senhora Aparecida nesta quarta-feira (7), com a tradicional Carreata da Padroeira do Brasil. A atividade faz parte da programação do quinto dia da Novena e Festa da Padroeira 2026 e deve reunir moradores, peregrinos e visitantes em um momento de devoção pelas principais vias da cidade.

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A concentração está marcada para 15h30, na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider. A saída acontece às 16h, pelo Pátio das Palmeiras, utilizando o portão da Rádio Aparecida. A imagem de Nossa Senhora Aparecida seguirá pelas ruas de Aparecida, acompanhada pelos devotos.