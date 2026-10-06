As ruas de Aparecida serão tomadas pela fé dos devotos de Nossa Senhora Aparecida nesta quarta-feira (7), com a tradicional Carreata da Padroeira do Brasil. A atividade faz parte da programação do quinto dia da Novena e Festa da Padroeira 2026 e deve reunir moradores, peregrinos e visitantes em um momento de devoção pelas principais vias da cidade.
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A concentração está marcada para 15h30, na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider. A saída acontece às 16h, pelo Pátio das Palmeiras, utilizando o portão da Rádio Aparecida. A imagem de Nossa Senhora Aparecida seguirá pelas ruas de Aparecida, acompanhada pelos devotos.
A carreata é uma das tradições da programação da Festa da Padroeira e transforma a cidade em um grande espaço de manifestação de fé. Durante o percurso, os participantes costumam enfeitar veículos, casas, varandas e ruas para homenagear a Padroeira do Brasil.
Além de acompanhar o trajeto, os devotos participam de uma demonstração pública de carinho e devoção a Nossa Senhora Aparecida, fortalecendo o vínculo da comunidade com uma das principais celebrações religiosas do país.
Programação da Festa da Padroeira
A Novena e Festa da Padroeira 2026 reúne, ao longo de nove dias, missas, atividades culturais, ações de solidariedade e momentos de oração no Santuário Nacional de Aparecida.
Entre os principais destaques estão:
* 7 de outubro (quarta-feira): Carreata da Padroeira, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida percorrendo as ruas da cidade;
* 9 de outubro (sexta-feira): Festival da Padroeira, com música, fé e confraternização na Tribuna Papa Bento XVI;
* 12 de outubro: Novenário e Missa Solene em celebração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida.
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Festa reúne peregrinos de todo o país
A programação deste ano tem como proposta destacar a presença da Palavra de Deus na caminhada dos devotos. A celebração também marca o encerramento do projeto Jornada Bíblica do Santuário Nacional.
Com encerramento em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, a festa é um dos períodos de maior movimento no Santuário Nacional. Milhares de peregrinos de diferentes regiões do país visitam Aparecida para participar das celebrações em homenagem à Padroeira do Brasil.
A programação também movimenta a cidade e reforça Aparecida como um dos principais destinos de turismo religioso do país.