Com a proximidade das celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, milhares de romeiros começam a se preparar para a peregrinação até o Santuário Nacional, em Aparecida.
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Para quem pretende seguir a pé pela rodovia Presidente Dutra, a concessionária RioSP disponibiliza o "Caminho Consciente 2026", mapa com orientações para ajudar os peregrinos a fazerem o trajeto com mais segurança.
O material foi elaborado pela concessionária em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e reúne informações sobre o percurso entre Arujá e Aparecida, incluindo pontos de orientação, locais indicados para travessia, acessos por vias locais e trechos onde a circulação de pedestres é proibida.
A recomendação é que os romeiros consultem o mapa antes de iniciar a caminhada e planejem o percurso com antecedência. A medida busca reduzir os riscos durante um período em que o movimento de pedestres aumenta significativamente às margens da rodovia.
Orientação para motoristas
Com o aumento do número de peregrinos na Via Dutra, a RioSP orienta os motoristas a reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao passar por locais com concentração de romeiros.
A recomendação inclui cuidados especiais nas proximidades de entradas e saídas de municípios, postos de serviços e durante ultrapassagens. A concessionária também reforça que o acostamento não deve ser utilizado para paradas, exceto em situações de emergência.
Os ciclistas devem utilizar equipamentos de segurança e materiais refletivos, além de trafegar no mesmo sentido dos veículos. Para os pedestres, a orientação é caminhar no sentido contrário ao fluxo de veículos, utilizar materiais refletivos e dar preferência às passarelas quando estiverem disponíveis.
A RioSP também recomenda que os peregrinos evitem caminhar durante a noite ou em períodos de chuva, quando a visibilidade e as condições de segurança podem ser prejudicadas.
Dutra recebe placas e faixas
Quem trafega pela Via Dutra já encontra placas e faixas de orientação instaladas ao longo do caminho. A concessionária prevê a instalação de aproximadamente 500 dispositivos de comunicação, entre placas e faixas destinadas a pedestres, ciclistas e motoristas.
Os equipamentos estão sendo distribuídos em pontos considerados estratégicos entre Arujá, no estado de São Paulo, e Itatiaia, no Rio de Janeiro. Segundo a RioSP, a instalação será concluída até 6 de outubro.
As orientações fazem parte das ações de preparação para o período das romarias, quando milhares de pessoas utilizam a Via Dutra para chegar a Aparecida e participar das celebrações da Padroeira do Brasil.