Com a proximidade das celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, milhares de romeiros começam a se preparar para a peregrinação até o Santuário Nacional, em Aparecida.

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Para quem pretende seguir a pé pela rodovia Presidente Dutra, a concessionária RioSP disponibiliza o "Caminho Consciente 2026", mapa com orientações para ajudar os peregrinos a fazerem o trajeto com mais segurança.