A Defesa Civil de São Paulo mobilizou o Gabinete de Crise nesta terça-feira (6) para acompanhar as condições meteorológicas e coordenar ações de prevenção e resposta diante da previsão de chuvas intensas no estado.
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A mobilização teve início às 8h e ocorre em meio à instabilidade que provoca chuva desde domingo (4).
O monitoramento será reforçado principalmente nas regiões com possibilidade de alagamentos, enxurradas, elevação de rios e córregos e deslizamentos. As equipes da Defesa Civil também manterão contato com os municípios para antecipar possíveis situações de risco e reduzir os impactos à população.
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A previsão indica pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Os maiores volumes são esperados no centro-oeste paulista e em áreas próximas à divisa com o Paraná.
Regiões em atenção
São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara, Campinas, Sorocaba, Itapeva e Registro estão sob alerta para alagamentos, enxurradas e elevação do nível de rios e córregos.
São José dos Campos, a Região Metropolitana de São Paulo, o Litoral Norte e a Baixada Santista estão em atenção para deslizamentos. O risco é maior devido ao solo encharcado pelos volumes de chuva registrados nos últimos dias.
Barretos, Franca e Ribeirão Preto também permanecem em atenção devido à possibilidade de novas pancadas.
Orientações
A Defesa Civil recomenda que, durante tempestades, a população permaneça em locais seguros e evite áreas abertas, árvores, estruturas metálicas, postes e pontos próximos à rede elétrica. Também não é recomendado atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de veículo. Em regiões próximas a rios e córregos, os moradores devem acompanhar a elevação do nível da água.
Quem vive em encostas deve ficar atento a sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes, portas e janelas que passam a emperrar e surgimento de minas d'água. Em caso de qualquer um desses indícios, a orientação é deixar o imóvel e procurar um local seguro.
Em emergências, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.