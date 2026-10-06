06 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CLIMA

Defesa Civil mobiliza Gabinete de Crise para acompanhar chuvas

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Luyse Camargo/OVALE
Vale está sob alerta para ocorrências de tempestades e ventos fortes
Vale está sob alerta para ocorrências de tempestades e ventos fortes

A Defesa Civil de São Paulo mobilizou o Gabinete de Crise nesta terça-feira (6) para acompanhar as condições meteorológicas e coordenar ações de prevenção e resposta diante da previsão de chuvas intensas no estado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mobilização teve início às 8h e ocorre em meio à instabilidade que provoca chuva desde domingo (4).

O monitoramento será reforçado principalmente nas regiões com possibilidade de alagamentos, enxurradas, elevação de rios e córregos e deslizamentos. As equipes da Defesa Civil também manterão contato com os municípios para antecipar possíveis situações de risco e reduzir os impactos à população.

Leia mais: RMVale entra em alerta para fortes chuvas e ventos de 100 km/h

A previsão indica pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Os maiores volumes são esperados no centro-oeste paulista e em áreas próximas à divisa com o Paraná.

Regiões em atenção

São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara, Campinas, Sorocaba, Itapeva e Registro estão sob alerta para alagamentos, enxurradas e elevação do nível de rios e córregos.

São José dos Campos, a Região Metropolitana de São Paulo, o Litoral Norte e a Baixada Santista estão em atenção para deslizamentos. O risco é maior devido ao solo encharcado pelos volumes de chuva registrados nos últimos dias.

Barretos, Franca e Ribeirão Preto também permanecem em atenção devido à possibilidade de novas pancadas.

Orientações

A Defesa Civil recomenda que, durante tempestades, a população permaneça em locais seguros e evite áreas abertas, árvores, estruturas metálicas, postes e pontos próximos à rede elétrica. Também não é recomendado atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de veículo. Em regiões próximas a rios e córregos, os moradores devem acompanhar a elevação do nível da água.

Quem vive em encostas deve ficar atento a sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes, portas e janelas que passam a emperrar e surgimento de minas d'água. Em caso de qualquer um desses indícios, a orientação é deixar o imóvel e procurar um local seguro.

Em emergências, acionar a  Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários