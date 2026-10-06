A Defesa Civil de São Paulo mobilizou o Gabinete de Crise nesta terça-feira (6) para acompanhar as condições meteorológicas e coordenar ações de prevenção e resposta diante da previsão de chuvas intensas no estado.

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A mobilização teve início às 8h e ocorre em meio à instabilidade que provoca chuva desde domingo (4).