O Vale do Paraíba está sob alerta para a ocorrência de fortes chuvas, rajadas de vento, alagamentos e risco de deslizamentos de terra nesta terça-feira (6)
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Alertas
Avisos vêm sendo emitidos pelo Inmet alertando para o perigo de tempestades, com volumes de chuva de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo
O Cemaden apontou risco de extravasamento pontual de córregos, enxurradas e alagamentos urbanos devido à previsão de chuva persistente
Abrangência
Os alertas abrangem também outras áreas de São Paulo, como a Região Metropolitana, Litoral, Capital e Centro-Oeste, além de regiões de Minas Gerais (Pouso Alegre e Juiz de Fora) e do Rio de Janeiro (Volta Redonda, Barra Mansa, Petrópolis e Capital)
Para acompanhar o cenário de instabilidade no estado, o Governo paulista mobilizou presencialmente o Gabinete de Crise no Centro de Gerenciamento de Emergências
Recomendações
As autoridades orientam a população a evitar se abrigar debaixo de árvores, postes ou estruturas metálicas durante rajadas de vento, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193