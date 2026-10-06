06 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

RMVale entra em alerta para fortes chuvas e ventos de 100 km/h

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Região tem previsão de tempestades e ventos fortes para esta terça-feira (6)
Região tem previsão de tempestades e ventos fortes para esta terça-feira (6)

O Vale do Paraíba está sob alerta para a ocorrência de fortes chuvas, rajadas de vento, alagamentos e risco de deslizamentos de terra nesta terça-feira (6). A previsão foi divulgada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e reforçada pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

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Alertas

Avisos vêm sendo emitidos pelo Inmet alertando para o perigo de tempestades, com volumes de chuva de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, queda de árvores e estragos em plantações.

O Cemaden apontou risco de extravasamento pontual de córregos, enxurradas e alagamentos urbanos devido à previsão de chuva persistente. A região apresenta ainda condições favoráveis para deslizamentos de terra, em razão das precipitações acumuladas desde o último domingo que deixaram o solo encharcado, segundo a Defesa Civil.

Abrangência

Os alertas abrangem também outras áreas de São Paulo, como a Região Metropolitana, Litoral, Capital e Centro-Oeste, além de regiões de Minas Gerais (Pouso Alegre e Juiz de Fora) e do Rio de Janeiro (Volta Redonda, Barra Mansa, Petrópolis e Capital).

Para acompanhar o cenário de instabilidade no estado, o Governo paulista mobilizou presencialmente o Gabinete de Crise no Centro de Gerenciamento de Emergências.

Recomendações

As autoridades orientam a população a evitar se abrigar debaixo de árvores, postes ou estruturas metálicas durante rajadas de vento, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Moradores de áreas suscetíveis a deslizamentos e desabamentos devem manter atenção redobrada. Se possível, recomenda-se desligar aparelhos eletrônicos das tomadas e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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