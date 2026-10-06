O Vale do Paraíba está sob alerta para a ocorrência de fortes chuvas, rajadas de vento, alagamentos e risco de deslizamentos de terra nesta terça-feira (6) . A previsão foi divulgada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e reforçada pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) .

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Alertas

Avisos vêm sendo emitidos pelo Inmet alertando para o perigo de tempestades, com volumes de chuva de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo . Há risco de corte no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, queda de árvores e estragos em plantações .