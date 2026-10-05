Montagem feita com fotos de Divulgação/PMT e das redes sociais de Wilson Grassi

Presidência

Réu por improbidade administrativa em uma ação relacionada ao contrato do Hospital Público Veterinário de Taubaté, o veterinário Wilson Grassi Júnior (Democrata) ficou em penúltimo lugar entre os 12 candidatos à Presidência da República.

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Votos

Grassi Júnior recebeu 16.881 votos (0,01% dos válidos no país), e ficou à frente apenas de Rui Costa Pimenta (PCO), que obteve 15.024 votos (também 0,01% dos válidos).