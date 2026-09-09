Candidato à presidência da República pelo partido Democrata (antigo Partido da Mulher Brasileira), o veterinário Wilson Grassi Júnior é réu por improbidade administrativa em uma ação relacionada ao contrato do Hospital Público Veterinário de Taubaté, que funcionou na cidade entre maio de 2022 e junho de 2026.

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Na ação, ajuizada pelo Ministério Público em 2025 e que tramita em segredo de justiça, o veterinário é apontado como pivô de um sofisticado esquema de desvio de recursos públicos, que teria sido colocado em prática na execução do contrato entre a Prefeitura de Taubaté e a Anclivepa (Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais), que manteve o hospital veterinário do município ao longo dos quatro anos de funcionamento da unidade.