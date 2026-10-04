Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Aparecida, no primeiro turno, com 12.371 votos, ou 58,30% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 6.815 (32,12%). Nossa Senhora Aparecida foi pivô de uma das principais polêmicas da campanha (ler aqui).
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Para o governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) liderou com 14.365 votos (71,61%), contra 5.563 (27,73%) de Fernando Haddad (PT).
Os números são da apuração das 86 seções da Zona 0190, totalizadas em 100%.
Presidente: Flávio abre 5.556 votos sobre Lula
Na disputa pelo Palácio do Planalto, Aparecida registrou 21.218 votos válidos (96,32% do total apurado). Houve ainda 393 votos em branco (1,78%) e 417 nulos (1,89%). Flávio Bolsonaro teve vantagem de 5.556 votos sobre Lula, uma diferença de cerca de 26,18 pontos percentuais.
Governador: Tarcísio tem mais de 70% dos votos
Na eleição estadual, a cidade contabilizou 20.059 votos válidos (91,06%). Os brancos somaram 946 (4,29%) e os nulos, 1.023 (4,64%).
Tarcísio de Freitas teve 14.365 votos, mais de 43,88 pontos percentuais à frente de Haddad. O desempenho do candidato do Republicanos na cidade superou o de Flávio Bolsonaro em número absoluto de votos.