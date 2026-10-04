Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Aparecida, no primeiro turno, com 12.371 votos, ou 58,30% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 6.815 (32,12%). Nossa Senhora Aparecida foi pivô de uma das principais polêmicas da campanha (ler aqui).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para o governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) liderou com 14.365 votos (71,61%), contra 5.563 (27,73%) de Fernando Haddad (PT).