A Polícia Militar registrou 45 ocorrências e deteve 15 pessoas durante a manhã deste domingo (4), primeiro turno das eleições de 2026, em São Paulo. O balanço parcial da Operação Eleições 2026, divulgado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), considera os registros feitos até as 11h.
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Entre os casos atendidos pelas forças de segurança estão denúncias de boca de urna na capital paulista e no interior. A legislação eleitoral proíbe a prática de propaganda de candidatos e partidos nas proximidades dos locais de votação.
Em Tremembé, o filho do prefeito da cidade e uma mulher foram detidos suspeitos de distribuir panfletos de propaganda política pelas ruas do município. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como crime previsto na legislação eleitoral, durante o dia da eleição.
Na região de Santo Amaro, na zona Sul de São Paulo, policiais militares foram acionados após uma denúncia de possível boca de urna em via pública. No local, a equipe constatou a irregularidade e deteve três pessoas. Os envolvidos foram encaminhados ao 43º Distrito Policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
A Polícia Militar também atendeu uma ocorrência relacionada à propaganda eleitoral irregular em Mogi Mirim. A denúncia apontava a prática de boca de urna nas proximidades da Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves, na Rua Ariovaldo Silveira Franco.
Uma equipe foi enviada ao endereço e tomou as providências necessárias. O caso foi registrado junto ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária) de Mogi Mirim.
Segurança reforçada
A Operação Eleições 2026 foi montada pela SSP para garantir a segurança dos 34,1 milhões de eleitores aptos a votar em São Paulo, distribuídos por mais de 11 mil locais de votação.
Desde as 6h, a Polícia Militar mantém o policiamento ostensivo e preventivo nas regiões de votação. O trabalho começou ainda nos dias anteriores, com a escolta, distribuição e guarda das urnas eletrônicas utilizadas no pleito.
A Polícia Civil também reforçou os plantões em todo o estado e mantém equipes especializadas de prontidão para atender, registrar e investigar eventuais ocorrências durante o processo eleitoral.
O monitoramento da operação ocorre em tempo real por meio da SGI (Sala de Gerenciamento de Incidentes), instalada no Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). A estrutura trabalha em conjunto com o Centro Integrado de Comando e Controle, da SSP.
O Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil também acompanha os registros para agilizar o encaminhamento das ocorrências.
O esquema especial de segurança permanece durante todo o domingo e continua após o encerramento da votação, previsto para as 17h. As forças policiais também prestam apoio à Justiça Eleitoral na segurança e no transporte das urnas eletrônicas e das mídias de resultados.