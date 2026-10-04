A Polícia Militar registrou 45 ocorrências e deteve 15 pessoas durante a manhã deste domingo (4), primeiro turno das eleições de 2026, em São Paulo. O balanço parcial da Operação Eleições 2026, divulgado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), considera os registros feitos até as 11h.

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Entre os casos atendidos pelas forças de segurança estão denúncias de boca de urna na capital paulista e no interior. A legislação eleitoral proíbe a prática de propaganda de candidatos e partidos nas proximidades dos locais de votação.