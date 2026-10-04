A Polícia Militar abordou, na madrugada deste domingo (4), o filho do prefeito de Tremembé e uma mulher suspeitos de distribuir panfletos de propaganda política pelas ruas da cidade, o que é proibido no dia da votação. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como crime previsto na legislação eleitoral, durante o dia da eleição.
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Segundo o boletim de ocorrência, policiais receberam a informação de que câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) haviam identificado ocupantes de um Volkswagen Nivus dispensando “santinhos” eleitorais em vias públicas de Tremembé. O veículo foi localizado e abordado na praça Geraldo Costa, no Centro da cidade.
No carro estavam Anna Júlia Lima, 26 anos, apontada no registro como motorista, e Igor Neves de Lima, 29 anos, que estava no banco dianteiro do passageiro. De acordo com o BO, Igor é filho do atual prefeito de Tremembé, Clemente Lima Neto.
Procurado pela reportagem, o mandatário ainda não se manifestou. Igor também não foi localizado. O espaço segue aberto e será atualizado caso haja manifestação de ambos.
'Santinhos' no carro
Durante a abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os dois. Na vistoria do veículo, porém, policiais localizaram diversos panfletos eleitorais no assoalho, na área onde estava o passageiro, e também no banco traseiro. O documento registra que o material foi apreendido e que havia três modelos diferentes de santinhos.
Ainda conforme o boletim, os ocupantes disseram que pretendiam apenas deixar o veículo estacionado em frente a um colégio eleitoral. Eles, segundo o registro policial, não esclareceram a presença do material de propaganda no carro.
Uma policial que acompanhou a ocorrência foi até o COI de Tremembé e teve acesso às imagens. Segundo o relato registrado no BO, ela afirmou ter visto o veículo trafegando por uma via pública e materiais de propaganda sendo dispensados pelas janelas do automóvel.
A Polícia Civil informou, entretanto, que as imagens não foram disponibilizadas naquele momento pelo COI em razão de um regramento municipal de Tremembé. O local onde teria ocorrido o derramamento dos santinhos também não foi preservado pela Polícia Militar.
Investigação
No despacho, a autoridade policial apontou que, diante dos elementos reunidos até aquele momento, a conduta atribuída aos envolvidos se enquadrava em divulgação de propaganda de partidos políticos ou candidatos no dia da eleição.
Por se tratar de infração considerada de menor potencial ofensivo, com pena máxima de um ano, a Polícia Civil decidiu elaborar um termo circunstanciado. Os dois envolvidos foram liberados mediante termo de compromisso. A ocorrência também seria comunicada ao juízo eleitoral de Tremembé.
O boletim foi registrado na Delegacia Seccional de Taubaté, com circunscrição da Delegacia de Polícia de Tremembé. A ocorrência foi comunicada às 1h30 e o registro teve início às 3h19 deste domingo.