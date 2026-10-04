A Polícia Militar abordou, na madrugada deste domingo (4), o filho do prefeito de Tremembé e uma mulher suspeitos de distribuir panfletos de propaganda política pelas ruas da cidade, o que é proibido no dia da votação. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como crime previsto na legislação eleitoral, durante o dia da eleição.

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Segundo o boletim de ocorrência, policiais receberam a informação de que câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) haviam identificado ocupantes de um Volkswagen Nivus dispensando “santinhos” eleitorais em vias públicas de Tremembé. O veículo foi localizado e abordado na praça Geraldo Costa, no Centro da cidade.