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COPA PAULISTA

Confira o gol de Wesley Rodrigues que garantiu a Águia na final

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Wesley Rodrigues comemora gol do São José contra o União São João
Wesley Rodrigues comemora gol do São José contra o União São João

O São José venceu o Noroeste por 1 a 0 na noite deste sábado (3), pelo jogo de volta das semifinais da Copa Paulista. A seguir, veja o gol do zagueiro Wesley Rodrigues, o capitão da Águia, que garantiu a vaga na final e, consequentemente, o direito de voltar ao cenário nacional do ano que vem. A decisão do título será contra o União São João, em dois jogos.

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