Com um gol no final, o São José fez 1 a 0 no Noroeste na noite deste sábado (3), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na volta da semifinal da Copa Paulista. Com isso, volta ao cenário nacional em 2027, onde poderá disputar a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Paulista.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Wilson Junior irá enfrentar o União São João nas finais, que serão disputadas em dois jogos. Mais cedo, o time de Araras venceu o Grêmio Prudente em casa, por 2 a 1, depois de ter empatado por 0 a 0 na ida.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o São José chegou com muito perigo logo aos 6min. Em uma jogada trabalhada que começou pela direita a bola sobrou na área para Neto Oliveira, que mandou a bomba no canto direito e Diogo Silva fez grande defesa.