03 de outubro de 2026
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MARTINS PEREIRA

Foi no sufoco! Águia marca no fim e está final da Copa Paulista

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Victor Cônsoli/SJEC
Lance do jogo entre São José e Noroeste
Lance do jogo entre São José e Noroeste

Com  um gol no final, o São José fez 1 a 0 no Noroeste na noite deste sábado (3), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na volta da semifinal da Copa Paulista. Com isso, volta ao cenário nacional em 2027,  onde poderá disputar a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Paulista.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Wilson Junior irá enfrentar o União São João nas finais, que serão disputadas em dois jogos. Mais cedo, o time de Araras venceu o Grêmio Prudente em casa, por 2 a 1, depois de ter empatado por 0 a 0 na ida.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o São José chegou com muito perigo logo aos 6min. Em uma jogada trabalhada que começou pela direita a bola sobrou na área para Neto Oliveira,  que mandou a bomba no canto direito e Diogo Silva fez grande defesa.

Em seguida, Neto Oliveira levou uma trombada na área e o árbitro de vídeo foi acionado. No entanto, na análise do lance, entendeu que não houve pênalti e seguiu o jogo.

Aos 13min, novamente o São José pediu o desafio do VAR, em uma nova jogada onde teria acontecido pênalti. Novamente, entendeu que não houve infração.

Depois, a Águia continuou controlando o meio de campo, sem dar chances ao adversário. Porém, não conseguia entrar com perigo na área, já que a zaga do Noroeste marcava muito forte.

Apenas aos 35min houve outra boa chance de gol. No lance, Fernando Neto recebeu na intermediária e bateu forte, à direita do goleiro, passando perto da trave.

Outra boa chance veio aos 39min, em  jogada parecida. Desta vez, Fernando Neto finalizou e o zagueiro Wesley Rodrigues quase conseguiu desviar de cabeça, mas de novo a bola foi à direita.

Já o Noroeste só finalizou mesmo aos  46min, em uma jogada sem tanto perigo. A bola foi para tiro de meta. E o primeiro tempo acabou sem gols.

Na etapa final, a Águia voltou pressionando nos primeiros minutos. Aos 2min, quase marcou com Thomaz Carvalho, que mandou a bomba de fora da área e Diogo Silva espalmou.

Contudo, o Noroeste começou a sair para o jogo e perdeu boa chance com Elicley aos 5min. Ele, em jogada pela esquerda, finalizou por cima do gol, com a bola passando perto do travessão.

A partida ficou perigosa para o São José, que não conseguia mais criar e ainda via os visitantes chegarem com perigo nos contra-ataques. Em um desses lances, o adversário pediu desafio do VAR, em um possível pênalti. Mas, o árbitro também não marcou nada.

Depois disso,a Águia voltou a pressionar e ficar no ataque. Aos 34min, quando o jogo estava tenso,o Noroeste perdeu Vini Guedes, expulso com segundo cartão amarelo.

Com um homem a  mais nos minutos finais, o São José naturalmente aumentou a pressão. E, aos 45min, após cruzamento  na área, após  escanteio, o zagueiro e capitão Wesley desviou de cabeça, no canto esquerdo, e fez 1 a 0. Nos 8 minutos de acréscimos, o Noroeste não criou e a Águia ainda perdeu gol  incrível com Thomaz Carvalho, que chutou em cima do goleiro, cara a cara com ele. Mas, no final, foi uma grande festa.

Ficha técnica

São José

João Lucas; Natan Masiero, João Ramos, Wesley Rodrigues e Carlos Henrique; Maurício (Lucas André), Thomaz Carvalho, Fernando Neto e Jefinho (Tchê Tchê); Guilherme Santos (João Guilherme) e Neto Oliveira (Micael). Técnico: Wilson Junior

Noroeste

Diogo Silva; Yuri Ferraz, Ronaldo Alves, Maycon Matheus e Luiz Henrique; Vini Guedes, Igor Cristiano e Rodolfo (Léo Ceará e depois Tauã); Elicley (João Prado), Bruno Lopes (Lucas Costa) e Lucas Douglas (Pedro Felipe). Técnico: Vaguinho Santos.

Gol: Wesley, aos 45min do 2º tempo. Árbitro: Thiago Luis Scarascati. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: 3 de outubro de 2026. Cartões amarelos: Natan Masiero (S); Luiz Henrique (N). Expulsão: Vini Guedes (N). Público: 8.346 pagantes. Renda: R$ 184.750

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