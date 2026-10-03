Questionado pela reportagem de OVALE sobre como gerenciar a euforia do elenco e controlar a ansiedade antes da decisão, o treinador revelou que o tom nos bastidores priorizou a comemoração do objetivo alcançado antes de virar a chave para os treinos.

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Após garantir a classificação para a grande final da Copa Paulista e selar o retorno do São José às competições nacionais em 2027, o técnico Wilson Júnior fez questão de enfatizar a maturidade de sua equipe e a harmonia no ambiente interno da Águia do Vale.

"Falei para eles na palestra hoje, antes do jogo, e depois no vestiário: hoje era dia de celebrar", destacou Wilson Júnior. "Mesmo antes da partida eu já sabia, pois, embora não tenhamos o controle do resultado, é um grupo que pela semana de trabalho me dá muita tranquilidade. Se você pegar o nosso ambiente de clube, não é só o ambiente dos atletas, temos algo fantástico. Nosso staff, auxiliares, preparador físico, fisiologia, roupeiros, todo o grupo e o pessoal da SAF estão sempre com a gente, mostrando confiança o tempo todo".

Celebração e foco no título

Para o comandante joseense, celebrar as conquistas no futebol é um passo fundamental no processo de consolidação do trabalho. Ele elogiou a postura madura da equipe e adiantou que o foco total no título da Copa Paulista será retomado já no início da semana.

"É tão difícil ganhar no futebol, e eu tenho um grupo muito maduro", ressaltou o treinador. "A gente tem que saber celebrar mesmo. Têm que comemorar, e tenho certeza de que na segunda-feira será trabalho sério, pois sabemos que o nosso objetivo ainda tem mais um passo. Hoje conseguimos, merecidamente, recolocar o clube num cenário nacional, o que é importantíssimo. Mas eles merecem celebrar muito com as famílias".