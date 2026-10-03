Foi assim que me manifestei, em 2015, no plenário da Câmara dos Deputados. Em tom de desabafo, cobrei a saída dele da presidência da Casa, em um momento em que acumulava uma série de denúncias e processos no Conselho de Ética.

Procuro trazer essa mesma postura para os meus 30 anos de vida pública. Aprendi que fiscalizar, denunciar e cobrar responsabilidade de quem administra o dinheiro público é um dever de quem serve à população, sem medo de enfrentar o que for preciso.

Ficha limpa de verdade se prova na prática do dia a dia, muito além de qualquer certidão de papel.

Acredito profundamente que a corrupção não tem lado partidário. Corrupção é corrupção, e dinheiro público pertence a cada cidadão.

Cada centavo que desaparece de um contrato, de uma obra ou de uma política pública tem um rosto e uma consequência. Significa alguém que deixou de ser atendido, menos medicamento na prateleira, menos acessibilidade nas ruas, menos assistência e menos proteção para quem mais precisa.