Um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado morto com diversas perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo na manhã deste sábado (3), na Rua Francisco Guatura, no bairro Cabelinha, em Lorena.

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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 5h31, após uma chamada pelo telefone 190, e enviou uma Unidade de Suporte Básico para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao endereço, a vítima já estava sem vida. A morte foi constatada no local.