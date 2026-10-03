Um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado morto com diversas perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo na manhã deste sábado (3), na Rua Francisco Guatura, no bairro Cabelinha, em Lorena.
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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 5h31, após uma chamada pelo telefone 190, e enviou uma Unidade de Suporte Básico para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao endereço, a vítima já estava sem vida. A morte foi constatada no local.
Até a publicação desta reportagem, a identidade do homem não havia sido divulgada. Também não havia informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime.
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Homem foi encontrado morto no local
Segundo as informações iniciais, a central do Samu recebeu o chamado relatando uma pessoa ferida por arma de fogo na Rua Francisco Guatura.
A equipe de atendimento encontrou o homem com diversas perfurações compatíveis com ferimentos provocados por tiros. A quantidade exata de lesões e as regiões do corpo atingidas não foram informadas.
Após a constatação da morte, a ocorrência ficou sob responsabilidade do policiamento. A investigação deverá buscar esclarecer as circunstâncias do crime, identificar a vítima e localizar possíveis testemunhas.
Identidade ainda não foi divulgada
Até o momento, não foram divulgados o nome do homem, endereço, profissão ou outras informações que permitam identificar a vítima.
Também não havia, até a publicação, detalhes sobre como o homem foi encontrado, nem confirmação do horário em que os disparos ocorreram.
Outro homicídio foi registrado dias antes
O caso ocorre poucos dias depois de outro homicídio em Lorena. No domingo (27), Fernando Camilo de Souza, de 41 anos, foi morto com um tiro enquanto fechava o portão de casa, na Vila Brito.
Segundo informações divulgadas na ocasião, Fernando foi baleado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. A autoria do crime ainda era desconhecida.
Entregador foi morto a tiros em junho
Em junho, outro homicídio também mobilizou a Polícia Civil em Lorena. João Guilherme Silva Torres, de 40 anos, trabalhava como entregador e foi morto a tiros após receber um pedido de entrega.
A investigação apurou, entre outras hipóteses, se o pedido feito por WhatsApp teria sido utilizado para atrair a vítima ao local onde ocorreu o crime.