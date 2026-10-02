A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem nove das 15 cidades com as maiores taxas de homicídio do estado de São Paulo, segundo ranking elaborado por OVALE com base nos registros oficiais da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O levantamento considera os homicídios registrados nos últimos 12 meses, entre setembro de 2025 e agosto de 2026, e leva em conta a população de cada município para calcular a taxa por 100 mil habitantes. A comparação é entre as 100 maiores cidades paulistas.
Nos últimos 12 meses, a região acumulou 284 mortes em homicídios, alta de 3% na comparação com o intervalo anterior, quando foram registrados 275 óbitos.
Ranking estadual
A liderança estadual é de Caraguatatuba, que aparece na 1ª posição, com 32 homicídios registrados no período e taxa de 23,73 homicídios por 100 mil habitantes.
Na sequência aparecem outras três cidades da RMVale.
Lorena, na 2ª posição, contabilizou 20 homicídios, com taxa de 23,57 por 100 mil habitantes.
Ubatuba, em 3º lugar, teve 21 homicídios e taxa de 22,59 por 100 mil. Já Cruzeiro, na 4ª posição, registrou 14 homicídios, alcançando taxa de 18,68 por 100 mil habitantes.
A primeira cidade fora da RMVale a aparecer entre as 15 primeiras é Votorantim, da região de Sorocaba. O município ocupa a 5ª posição, com 17 homicídios e taxa de 14,01 por 100 mil habitantes.
O domínio da RMVale volta a aparecer na 6ª posição, com Pindamonhangaba, que registrou 23 homicídios e taxa de 13,90 por 100 mil habitantes.
Em 7º lugar, está Araçatuba, com 27 homicídios e taxa de 13,78 por 100 mil.
Na 8ª posição, aparece São Sebastião, com 11 homicídios e taxa de 13,49 por 100 mil habitantes.
Em 9º lugar, está Leme, da região de Piracicaba, com 12 homicídios e taxa de 11,72 por 100 mil.
Outras duas cidades da região aparecem na 10ª e 11ª posição: Caçapava (11 mortes e taxa de 11,43) e Guaratinguetá (12 óbitos e taxa de 10,17).
Mais duas cidades fora da região aparecem na 12ª e 13ª colocação: Bauru (38 mortes e taxa de 10,15) e Ibiúna (8 vítimas e taxa de 9,99).
Taubaté ocupa a 14ª posição, com 31 homicídios e taxa de 9,98 por 100 mil habitantes.
Fechando o grupo das 15 cidades com as maiores taxas, aparece Itanhaém, na Baixada Santista, com 10 mortes e taxa de 9,95.
Outras cidades no ranking
Além das nove cidades da região que aparecem entre as 15 primeiras, outros dois municípios da RMVale estão no ranking estadual.
Jacareí ocupa a 41ª posição, com 14 homicídios nos últimos 12 meses e taxa de 5,83 por 100 mil habitantes.
Na 53ª colocação, São José dos Campos registrou 34 homicídios no período e apresenta taxa de 4,88 por 100 mil habitantes.
Menores taxas do estado
Na ponta inferior do ranking, três municípios apresentam as menores taxas de homicídios do estado.
Santa Bárbara d'Oeste, da região de Piracicaba, está na 98ª posição, com um homicídio nos últimos 12 meses e taxa de apenas 0,52 por 100 mil habitantes.
Na 99ª posição, São Caetano do Sul, da Grande São Paulo, não registrou homicídios no período, ficando com taxa de 0. O mesmo índice de São Roque, da região de Sorocaba, na 100ª posição.
Como funciona o ranking
A taxa de homicídios permite comparar municípios de tamanhos diferentes porque considera o número de mortes em relação à população.
No levantamento, os dados correspondem aos homicídios registrados entre setembro de 2025 e agosto de 2026, conforme os registros oficiais da SSP.
O resultado coloca a RMVale em posição de destaque no ranking estadual de violência letal: nove dos 15 municípios com as maiores taxas de homicídios estão na região.
Não à toa, a região tem a maior taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, com 11,22 nos últimos 12 meses.
A taxa de homicídios da RMVale é mais do que o dobro da taxa estadual (5,35) e 164% acima da taxa da capital (4,25).
O indicador ainda supera em 47,63% a taxa da região de Araçatuba (7,60), a segunda maior do estado. A RMVale tem a mais alta taxa de homicídios do estado desde 2010.