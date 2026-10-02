A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem nove das 15 cidades com as maiores taxas de homicídio do estado de São Paulo, segundo ranking elaborado por OVALE com base nos registros oficiais da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

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O levantamento considera os homicídios registrados nos últimos 12 meses, entre setembro de 2025 e agosto de 2026, e leva em conta a população de cada município para calcular a taxa por 100 mil habitantes. A comparação é entre as 100 maiores cidades paulistas.