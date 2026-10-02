Após sete meses de repasses regulares, a Prefeitura de São José dos Campos voltou a não realizar os aportes mensais ao IPSM (, que são obrigatórios, segundo a legislação municipal, quando o instituto apresenta insuficiência financeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em agosto, a Prefeitura deveria ter repassado R$ 16,8 milhões ao instituto, mas isso não foi feito. A ausência de aporte interrompeu uma sequência de repasses - de janeiro a julho, a administração municipal havia feito sete aportes, que somaram R$ 139,6 milhões.