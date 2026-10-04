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ELEIÇÕES 2026

RMVale tem transporte gratuito neste domingo; veja como funciona

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Claudio Vieira
Vale tem transporte gratuito neste domingo
Vale tem transporte gratuito neste domingo

Para facilitar o deslocamento dos eleitores, municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte oferecerão transporte coletivo gratuito neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições, e no dia 25, caso haja segundo turno.

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A medida atende à Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral, que determina a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal nos dias de votação, com frequência compatível com a dos dias úteis. 

Em alguns municípios, a tarifa zero no dia do pleito segue a rotina. É o caso de Igaratá, onde o transporte público é gratuito todos os dias desde 2025, e de São Sebastião, onde o ônibus não é cobrado aos domingos.

Em cidades com áreas rurais mais extensas ou sem linhas urbanas regulares, o atendimento aos eleitores terá reforço de transporte especial ou escolar. Essa medida vale para Arapeí, Areias, Cunha, Lagoinha, Queluz, Santa Branca, São Luiz do Paraitinga, Monteiro Lobato e Paraibuna.

Alguns municípios adotarão a gratuidade em horários específicos. Confira:

  • Caçapava, Caraguatatuba e Taubaté: gratuidade vai das 7h às 18h;
  • Ilhabela: a liberação ocorre das 6h às 20h em todos os itinerários;
  • Tremembé: o atendimento vai das 6h às 18h com frota e horários equivalentes aos de um dia útil;
  • São José dos Campos: ônibus gratuito durante todo o domingo, das 0h às 23h59, em todas as 101 linhas municipais;
  • Pindamonhangaba terá toda a frota municipal operando gratuitamente com os mesmos horários de dias úteis;
  • Jacareí, Aparecida, Piquete e Ubatuba também terão gratuidade, conforme a legislação, mas não houve confirmação de restrições de horário.

 Informações adicionais sobre ônibus e trajetos podem ser consultadas nos sites oficiais de cada cidade.

Leia mais: Transporte coletivo será gratuito em SJC no domingo de eleição

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