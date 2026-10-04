Para facilitar o deslocamento dos eleitores, municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte oferecerão transporte coletivo gratuito neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições, e no dia 25, caso haja segundo turno.

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A medida atende à Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral, que determina a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal nos dias de votação, com frequência compatível com a dos dias úteis.