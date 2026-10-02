Os eleitores de São José dos Campos poderão contar com transporte público gratuito neste domingo (4), no primeiro turno das eleições. Caso haja segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, a gratuidade também estará garantida.

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A medida atende a uma determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que garante a oferta gratuita de transporte coletivo em dias de pleito.