02 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ELEIÇÕES 2026

Transporte coletivo será gratuito em SJC no domingo de eleição

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio Vieira
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Os eleitores de São José dos Campos poderão contar com transporte público gratuito neste domingo (4), no primeiro turno das eleições. Caso haja segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, a gratuidade também estará garantida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A medida atende a uma determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que garante a oferta gratuita de transporte coletivo em dias de pleito. 

A gratuidade vale para todas as 101 linhas do sistema municipal de transporte público que operam nas diversas regiões da cidade. O benefício começará a valer a partir das 0h do dia 4 de outubro e seguirá ativo até as 23h59, para facilitar o deslocamento dos cidadãos e garantir que a falta de transporte ou de recursos financeiros não seja um obstáculo para o exercício do direito ao voto.

Onde consultar horários e itinerários

Para planejar o trajeto até o local de votação, os passageiros podem consultar os horários e rotas no site da Prefeitura. 

Plataformas como Cittamobi, Moovit e Google Maps oferecem informações sobre trajetos, linhas e estimativa de chegada dos ônibus aos pontos em tempo real.

Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato pelo 156, o canal oficial de atendimento telefônico da Prefeitura.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários