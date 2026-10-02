Os eleitores de São José dos Campos poderão contar com transporte público gratuito neste domingo (4), no primeiro turno das eleições. Caso haja segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, a gratuidade também estará garantida.
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A medida atende a uma determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que garante a oferta gratuita de transporte coletivo em dias de pleito.
A gratuidade vale para todas as 101 linhas do sistema municipal de transporte público que operam nas diversas regiões da cidade. O benefício começará a valer a partir das 0h do dia 4 de outubro e seguirá ativo até as 23h59, para facilitar o deslocamento dos cidadãos e garantir que a falta de transporte ou de recursos financeiros não seja um obstáculo para o exercício do direito ao voto.
Onde consultar horários e itinerários
Para planejar o trajeto até o local de votação, os passageiros podem consultar os horários e rotas no site da Prefeitura.
Plataformas como Cittamobi, Moovit e Google Maps oferecem informações sobre trajetos, linhas e estimativa de chegada dos ônibus aos pontos em tempo real.
Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato pelo 156, o canal oficial de atendimento telefônico da Prefeitura.