“Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre.”
Foi com essa mensagem que Mila Seidl se despediu do marido, o influenciador, youtuber e empresário Lito Sousa, que morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos. A homenagem foi publicada nas redes sociais após a confirmação da morte.
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Conhecido por conteúdos relacionados à aviação, Lito havia sido diagnosticado há menos de dois meses com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurológica rara, degenerativa, progressiva e fatal.
Em outro vídeo publicado nas redes sociais, Mila havia comentado sobre a morte do marido e o período vivido após o diagnóstico.
“O grande comandante decidiu levá-lo para perto dele, para perto dos seus pais e do seu irmão Geraldo”, afirmou.
“Eu não sei explicar a sua partida. Talvez ninguém saiba. Mas olhando pra vida que você viveu, eu sei que você cumpriu a sua missão”, acrescentou.
Tratamento experimental
Após o diagnóstico, Lito chegou a receber um medicamento experimental contra a doença. A substância ALN-6457 chegou ao Brasil em 11 de setembro, após o influenciador obter autorização excepcional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ter acesso ao tratamento.
Lito foi a primeira pessoa a receber o medicamento, que havia sido testado anteriormente apenas em animais.
A doença de Creutzfeldt-Jakob é provocada pelo acúmulo de uma proteína anormal no cérebro, chamada príon. A condição apresenta evolução rápida e, atualmente, não possui cura.
Câncer de próstata
Antes do diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob, Lito também enfrentava um câncer de próstata em estágio inicial, descoberto no início deste ano.
A doença neurológica foi diagnosticada posteriormente e apresentou rápida evolução.
Lito Sousa ficou conhecido nas redes sociais principalmente por conteúdos relacionados à aviação. Também atuava como empresário e produtor de conteúdo.