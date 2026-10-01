“Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre.”

Foi com essa mensagem que Mila Seidl se despediu do marido, o influenciador, youtuber e empresário Lito Sousa, que morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos. A homenagem foi publicada nas redes sociais após a confirmação da morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp