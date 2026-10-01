O influenciador, youtuber e empresário Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos, menos de dois meses após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais.

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A morte foi comunicada pela esposa de Lito, Mila Seidl, em um vídeo publicado nas redes sociais. “O grande comandante decidiu levá-lo para perto dele, para perto dos seus pais e do seu irmão Geraldo”, afirmou.