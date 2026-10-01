O influenciador, youtuber e empresário Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos, menos de dois meses após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A morte foi comunicada pela esposa de Lito, Mila Seidl, em um vídeo publicado nas redes sociais. “O grande comandante decidiu levá-lo para perto dele, para perto dos seus pais e do seu irmão Geraldo”, afirmou.
“Eu não sei explicar a sua partida. Talvez ninguém saiba. Mas olhando pra vida que você viveu, eu sei que você cumpriu a sua missão”, acrescentou Mila.
A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurológica rara, degenerativa, progressiva e fatal. Ela é provocada pelo acúmulo de uma proteína anormal no cérebro, conhecida como príon.
Lito recebeu medicamento experimental
Após o diagnóstico, Lito chegou a receber um medicamento experimental para tentar combater a doença. A substância ALN-6457 chegou ao Brasil em 11 de setembro, depois que o influenciador obteve autorização excepcional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ter acesso ao tratamento.
Lito foi a primeira pessoa a receber o medicamento, que havia sido testado anteriormente apenas em animais.
A família havia compartilhado informações sobre o tratamento e a evolução do quadro nas redes sociais durante as últimas semanas.
Câncer de próstata
Antes de ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, Lito Sousa também enfrentava um câncer de próstata em estágio inicial.
A doença havia sido descoberta no início deste ano. O diagnóstico da condição neurológica ocorreu posteriormente e teve rápida evolução.
Lito ficou conhecido nas redes sociais por conteúdos relacionados à aviação, além de atuar como empresário e produtor de conteúdo.