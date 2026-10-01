A PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou nesta quinta-feira (1º) a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026, que seguirá até 13 de outubro com reforço na fiscalização e no monitoramento da rodovia Presidente Dutra (BR-116).
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A operação foi criada para acompanhar o aumento no fluxo de romeiros que seguem para o Santuário Nacional de Aparecida, principalmente durante a primeira quinzena de outubro.
Neste período, a rodovia recebe um número maior de pedestres, ciclistas e veículos. A PRF informou que policiais de diferentes estados serão empregados na operação, com ações voltadas à segurança viária, fiscalização de trânsito, combate à criminalidade e orientação aos usuários.
A PRF espera o público recorde de 40 mil peregrinos rumo ao Santuário Nacional de Aparecida em 2026, pela Via Dutra. Neste ano, a proximidade entre o calendário eleitoral e o feriado de 12 de outubro deve reduzir o período de concentração dos fiéis às margens da rodovia.
Novidades da operação
Entre as novidades deste ano está o uso de drones para auxiliar no monitoramento da Dutra. Os equipamentos serão utilizados para ampliar a observação de pontos com maior concentração de pedestres e veículos e identificar situações que possam representar riscos à segurança.
A operação também contará com um helicóptero, além de viaturas e motocicletas posicionadas em pontos considerados estratégicos da rodovia.
Equipes de Direitos Humanos
Outra novidade em 2026 será a presença de equipes de Direitos Humanos dedicadas ao acolhimento e à assistência durante a peregrinação. Os policiais atuarão no atendimento de romeiros, policiais e outras pessoas envolvidas no deslocamento até Aparecida.
O trabalho terá atenção especial para pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre as ações previstas está a distribuição de pulseiras de identificação para crianças, idosos e pessoas que necessitem de cuidados especiais.
Segundo a PRF, a medida pretende facilitar a localização de pessoas que eventualmente se desencontrem de seus familiares ou grupos durante a caminhada.
Além da fiscalização, os policiais também realizarão ações educativas e comandos de orientação, com informações sobre os cuidados necessários para quem percorre a Dutra a pé ou de bicicleta.
Durante a operação, os usuários da Rodovia Presidente Dutra poderão acompanhar informações sobre condições de trânsito, interdições, ocorrências e orientações por meio do canal oficial da PRF no WhatsApp.
Cuidados para quem vai a Aparecida a pé
A PRF recomenda que os romeiros planejem o percurso e adotem medidas para reduzir os riscos durante a caminhada.
Entre as principais orientações estão:
- Redobrar a atenção em trechos com obras e seguir a sinalização;
- Nunca caminhar sobre a faixa de rolamento;
- Usar roupas claras e coletes ou acessórios refletivos;
- Caminhar em fila indiana quando estiver em grupo;
- Seguir no sentido contrário ao dos veículos;
- Evitar o uso do celular durante a caminhada;
- Evitar deslocamentos à noite, principalmente com chuva;
- Planejar previamente os pontos de parada;
- Utilizar proteção solar;
- Manter-se hidratado.
Em caso de emergência, a orientação é ligar para o 191 da PRF.
Orientações para os romeiros ciclistas
Quem fizer a peregrinação de bicicleta deve utilizar capacete e equipamentos de proteção, além de manter o veículo em boas condições, principalmente freios, pneus e sistemas de iluminação.
A PRF recomenda o uso de roupas claras, coletes ou acessórios refletivos e iluminação dianteira e traseira. Os ciclistas devem circular no mesmo sentido dos veículos e permanecer o mais próximo possível do bordo da pista, sem ocupar a faixa de rolamento.
Também é importante sinalizar mudanças de direção ou paradas, evitar o uso do celular durante o trajeto e fazer pausas para descanso e hidratação.
A recomendação é evitar pedalar à noite, sobretudo em situações de chuva ou baixa visibilidade. Em emergências, o telefone é o 191.
Motoristas devem redobrar a atenção
Com o aumento da circulação de romeiros, a PRF orienta os motoristas a reduzir os riscos de acidentes durante o trajeto pela Dutra.
A recomendação é redobrar a atenção em trechos com pedestres e ciclistas e nas alças de acesso às vias marginais. Os motoristas também devem respeitar os limites de velocidade e a sinalização.
O uso do celular ao volante é desaconselhado. Quem precisar parar deve evitar o acostamento e procurar locais seguros, como postos de combustíveis, estabelecimentos comerciais ou entradas de propriedades.
A PRF também reforça que motoristas não devem dirigir após consumir bebidas alcoólicas.
Em qualquer situação de emergência na rodovia, o telefone da Polícia Rodoviária Federal é o 191.