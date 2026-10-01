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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou nesta quinta-feira (1º) a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026, que seguirá até 13 de outubro com reforço na fiscalização e no monitoramento da rodovia Presidente Dutra (BR-116).

A operação foi criada para acompanhar o aumento no fluxo de romeiros que seguem para o Santuário Nacional de Aparecida, principalmente durante a primeira quinzena de outubro.

Neste período, a rodovia recebe um número maior de pedestres, ciclistas e veículos. A PRF informou que policiais de diferentes estados serão empregados na operação, com ações voltadas à segurança viária, fiscalização de trânsito, combate à criminalidade e orientação aos usuários.

A PRF espera o público recorde de 40 mil peregrinos rumo ao Santuário Nacional de Aparecida em 2026, pela Via Dutra. Neste ano, a proximidade entre o calendário eleitoral e o feriado de 12 de outubro deve reduzir o período de concentração dos fiéis às margens da rodovia.

Novidades da operação