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POLÍCIA RODOVIÁRIA

PRF inicia operação para romeiros na Dutra com drones e reforço

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 4 min
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Divulgação/PRF
PRF lança a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026
PRF lança a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026

 

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou nesta quinta-feira (1º) a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026, que seguirá até 13 de outubro com reforço na fiscalização e no monitoramento da rodovia Presidente Dutra (BR-116).

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A operação foi criada para acompanhar o aumento no fluxo de romeiros que seguem para o Santuário Nacional de Aparecida, principalmente durante a primeira quinzena de outubro.

Neste período, a rodovia recebe um número maior de pedestres, ciclistas e veículos. A PRF informou que policiais de diferentes estados serão empregados na operação, com ações voltadas à segurança viária, fiscalização de trânsito, combate à criminalidade e orientação aos usuários.

A PRF espera o público recorde de 40 mil peregrinos rumo ao Santuário Nacional de Aparecida em 2026, pela Via Dutra. Neste ano, a proximidade entre o calendário eleitoral e o feriado de 12 de outubro deve reduzir o período de concentração dos fiéis às margens da rodovia.

Novidades da operação

Entre as novidades deste ano está o uso de drones para auxiliar no monitoramento da Dutra. Os equipamentos serão utilizados para ampliar a observação de pontos com maior concentração de pedestres e veículos e identificar situações que possam representar riscos à segurança.

A operação também contará com um helicóptero, além de viaturas e motocicletas posicionadas em pontos considerados estratégicos da rodovia.

Equipes de Direitos Humanos

Outra novidade em 2026 será a presença de equipes de Direitos Humanos dedicadas ao acolhimento e à assistência durante a peregrinação. Os policiais atuarão no atendimento de romeiros, policiais e outras pessoas envolvidas no deslocamento até Aparecida.

O trabalho terá atenção especial para pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre as ações previstas está a distribuição de pulseiras de identificação para crianças, idosos e pessoas que necessitem de cuidados especiais.

Segundo a PRF, a medida pretende facilitar a localização de pessoas que eventualmente se desencontrem de seus familiares ou grupos durante a caminhada.

Além da fiscalização, os policiais também realizarão ações educativas e comandos de orientação, com informações sobre os cuidados necessários para quem percorre a Dutra a pé ou de bicicleta.

Durante a operação, os usuários da Rodovia Presidente Dutra poderão acompanhar informações sobre condições de trânsito, interdições, ocorrências e orientações por meio do canal oficial da PRF no WhatsApp.

Cuidados para quem vai a Aparecida a pé

A PRF recomenda que os romeiros planejem o percurso e adotem medidas para reduzir os riscos durante a caminhada.

Entre as principais orientações estão:

  • Redobrar a atenção em trechos com obras e seguir a sinalização;
  • Nunca caminhar sobre a faixa de rolamento;
  • Usar roupas claras e coletes ou acessórios refletivos;
  • Caminhar em fila indiana quando estiver em grupo;
  • Seguir no sentido contrário ao dos veículos;
  • Evitar o uso do celular durante a caminhada;
  • Evitar deslocamentos à noite, principalmente com chuva;
  • Planejar previamente os pontos de parada;
  • Utilizar proteção solar;
  • Manter-se hidratado.

Em caso de emergência, a orientação é ligar para o 191 da PRF.

Orientações para os romeiros ciclistas

Quem fizer a peregrinação de bicicleta deve utilizar capacete e equipamentos de proteção, além de manter o veículo em boas condições, principalmente freios, pneus e sistemas de iluminação.

A PRF recomenda o uso de roupas claras, coletes ou acessórios refletivos e iluminação dianteira e traseira. Os ciclistas devem circular no mesmo sentido dos veículos e permanecer o mais próximo possível do bordo da pista, sem ocupar a faixa de rolamento.

Também é importante sinalizar mudanças de direção ou paradas, evitar o uso do celular durante o trajeto e fazer pausas para descanso e hidratação.

A recomendação é evitar pedalar à noite, sobretudo em situações de chuva ou baixa visibilidade. Em emergências, o telefone é o 191.

Motoristas devem redobrar a atenção

Com o aumento da circulação de romeiros, a PRF orienta os motoristas a reduzir os riscos de acidentes durante o trajeto pela Dutra.

A recomendação é redobrar a atenção em trechos com pedestres e ciclistas e nas alças de acesso às vias marginais. Os motoristas também devem respeitar os limites de velocidade e a sinalização.

O uso do celular ao volante é desaconselhado. Quem precisar parar deve evitar o acostamento e procurar locais seguros, como postos de combustíveis, estabelecimentos comerciais ou entradas de propriedades.

A PRF também reforça que motoristas não devem dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

Em qualquer situação de emergência na rodovia, o telefone da Polícia Rodoviária Federal é o 191.

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