A PRF (Polícia Rodoviária Federal) espera o público recorde de 40 mil peregrinos rumo ao Santuário Nacional de Aparecida em 2026 pela rodovia Presidente Dutra (BR-116). Neste ano, a proximidade entre o calendário eleitoral e o feriado de 12 de outubro deve reduzir o período de concentração dos fiéis às margens da rodovia.

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O domingo que antecede o feriado da padroeira, 4 de outubro, será o dia do primeiro turno das eleições. Em anos anteriores, os peregrinos se distribuíam ao longo de dois fins de semana, iniciando a caminhada com mais antecedência.