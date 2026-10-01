A PRF (Polícia Rodoviária Federal) espera o público recorde de 40 mil peregrinos rumo ao Santuário Nacional de Aparecida em 2026 pela rodovia Presidente Dutra (BR-116). Neste ano, a proximidade entre o calendário eleitoral e o feriado de 12 de outubro deve reduzir o período de concentração dos fiéis às margens da rodovia.
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O domingo que antecede o feriado da padroeira, 4 de outubro, será o dia do primeiro turno das eleições. Em anos anteriores, os peregrinos se distribuíam ao longo de dois fins de semana, iniciando a caminhada com mais antecedência.
Em 2026, porém, a expectativa é de que grande parte do fluxo se concentre entre os dias 9 e 12 de outubro, período que inclui a sexta-feira, o fim de semana e o feriado de Nossa Senhora Aparecida.
Estratégia e orientações
A complexidade do tráfego é ampliada pelas obras de duplicação em andamento na Dutra.
Uma estratégia de segurança foi apresentada durante a reunião da força-tarefa São José Unida, na manhã de quarta-feira (30), no Paço Municipal de São José dos Campos.
A operação envolve a integração entre a PRF, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros, secretarias municipais e equipes de voluntários.
Para reforçar a fiscalização e prevenir acidentes em pontos críticos de cidades como São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e Jacareí, o policiamento contará com o reforço de cerca de 100 agentes e 40 motociclistas no trecho entre Guarulhos e Aparecida.
Também serão instaladas mais de 250 placas de sinalização preventiva, em conjunto com a concessionária da via, além do acompanhamento constante das travessias em alças de acesso e saída.
As forças de segurança reforçam o apelo para que os romeiros sigam as orientações preventivas, como o uso de roupas claras e refletivas, a caminhada estritamente em fila indiana e a atenção redobrada nos trechos urbanos e nos acessos da rodovia.