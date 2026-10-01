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MESA DIRETORA

Veja a composição da Mesa da Câmara de São José no próximo biênio

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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As cinco primeiras fotos: Divulgação/CMSJC - A última foto: Flávio Pereira/CMSJC
Eleita nessa quinta-feira, Mesa Diretora do biênio 2027-2028 será composta por Rafael Pascucci (PSD), Anderson Senna (PL), Rogério da Acasem (PP), Marcelo Garcia (PRD) e Juliana Fraga (PT)
Eleita nessa quinta-feira, Mesa Diretora do biênio 2027-2028 será composta por Rafael Pascucci (PSD), Anderson Senna (PL), Rogério da Acasem (PP), Marcelo Garcia (PRD) e Juliana Fraga (PT)

Mesa Diretora
A Câmara de São José dos Campos elegeu nessa quinta-feira (1º), em sessão extraordinária, a Mesa Diretora para o biênio 2027-2028. Não houve disputa, já que apenas um candidato concorreu a cada um dos cinco cargos, em votação secreta.

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Presidente
O presidente da Casa nos próximos dois anos será o vereador Rafael Pascucci (PSD), que recebeu 19 votos a favor. Também foram registrados um voto em branco e um voto nulo.

1º vice-presidente
O 1º vice-presidente será Anderson Senna (PL), que recebeu 15 votos a favor. Também foram registrados três votos em branco e três votos nulos.

2º vice-presidente
O 2º vice-presidente será Rogério da Acasem (PP), que recebeu 19 votos a favor. Também foram registrados dois votos em branco.

1º secretário
O 1º secretário será Marcelo Garcia (PRD), que recebeu 19 votos a favor. Também foram registrados dois votos em branco.

2º secretária
A 2º secretária será Juliana Fraga (PT), que recebeu 18 votos a favor. Também foram registrados dois votos em branco e um voto nulo.

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