Mesa Diretora

A Câmara de São José dos Campos elegeu nessa quinta-feira (1º), em sessão extraordinária, a Mesa Diretora para o biênio 2027-2028. Não houve disputa, já que apenas um candidato concorreu a cada um dos cinco cargos, em votação secreta.

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Presidente

O presidente da Casa nos próximos dois anos será o vereador Rafael Pascucci (PSD), que recebeu 19 votos a favor. Também foram registrados um voto em branco e um voto nulo.