Mesa Diretora
A Câmara de São José dos Campos elegeu nessa quinta-feira (1º), em sessão extraordinária, a Mesa Diretora para o biênio 2027-2028. Não houve disputa, já que apenas um candidato concorreu a cada um dos cinco cargos, em votação secreta.
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Presidente
O presidente da Casa nos próximos dois anos será o vereador Rafael Pascucci (PSD), que recebeu 19 votos a favor. Também foram registrados um voto em branco e um voto nulo.
1º vice-presidente
O 1º vice-presidente será Anderson Senna (PL), que recebeu 15 votos a favor. Também foram registrados três votos em branco e três votos nulos.
2º vice-presidente
O 2º vice-presidente será Rogério da Acasem (PP), que recebeu 19 votos a favor. Também foram registrados dois votos em branco.
1º secretário
O 1º secretário será Marcelo Garcia (PRD), que recebeu 19 votos a favor. Também foram registrados dois votos em branco.
2º secretária
A 2º secretária será Juliana Fraga (PT), que recebeu 18 votos a favor. Também foram registrados dois votos em branco e um voto nulo.