O vereador Rafael Pascucci (PSD) irá presidir a Câmara de São José dos Campos no biênio 2027-2028. A eleição foi realizada na manhã dessa quinta-feira (1º), em sessão extraordinária.
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Pascucci foi o único a concorrer ao cargo. O vereador Lino Bispo (PL), que tentou articular candidatura nos últimos meses, desistiu nessa quinta-feira de colocar o nome na disputa, por não ter conseguido arregimentar votos suficientes.
Pascucci é advogado e servidor da Prefeitura, e está no segundo mandato consecutivo como vereador. Na votação secreta para a presidência da Câmara, recebeu 19 votos favoráveis – também foram registrados um voto em branco e um voto nulo.
Disputa causou racha na bancada governista e foi parar na Justiça
Nos últimos meses, a disputa pelo comando da Câmara causou um racha na base aliada ao prefeito Anderson Farias (PSD) - tanto Pascucci quanto Lino são da bancada governista.
Em junho, o atual presidente, o vereador Roberto do Eleven (PSD), chegou a convocar a eleição para 1º de julho, mas a data foi contestada na Justiça por um grupo de quatro parlamentares – dentre eles, Lino.
Nessa ação, a Justiça anulou a convocação da sessão de 1º de julho, sob o argumento de que o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) é de que as eleições para o comando das casas legislativas para o segundo biênio podem ser realizadas somente a partir de outubro do ano anterior. Com isso, Eleven remarcou a eleição para 1º de outubro.