01 de outubro de 2026
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ELEIÇÃO

Pascucci irá presidir Câmara de São José no biênio 2027-2028

Por Julio Codazzi | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TV Câmara
Após intensa disputa nos últimos meses, que foi parar na Justiça e rachou bancada governista, Lino Bispo desistiu da candidatura; único nome na urna, Rafael Pascucci foi eleito com 19 votos favoráveis
Após intensa disputa nos últimos meses, que foi parar na Justiça e rachou bancada governista, Lino Bispo desistiu da candidatura; único nome na urna, Rafael Pascucci foi eleito com 19 votos favoráveis

O vereador Rafael Pascucci (PSD) irá presidir a Câmara de São José dos Campos no biênio 2027-2028. A eleição foi realizada na manhã dessa quinta-feira (1º), em sessão extraordinária.

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Pascucci foi o único a concorrer ao cargo. O vereador Lino Bispo (PL), que tentou articular candidatura nos últimos meses, desistiu nessa quinta-feira de colocar o nome na disputa, por não ter conseguido arregimentar votos suficientes.

Pascucci é advogado e servidor da Prefeitura, e está no segundo mandato consecutivo como vereador. Na votação secreta para a presidência da Câmara, recebeu 19 votos favoráveis – também foram registrados um voto em branco e um voto nulo.

Disputa causou racha na bancada governista e foi parar na Justiça

Nos últimos meses, a disputa pelo comando da Câmara causou um racha na base aliada ao prefeito Anderson Farias (PSD) - tanto Pascucci quanto Lino são da bancada governista.

Em junho, o atual presidente, o vereador Roberto do Eleven (PSD), chegou a convocar a eleição para 1º de julho, mas a data foi contestada na Justiça por um grupo de quatro parlamentares – dentre eles, Lino.

Nessa ação, a Justiça anulou a convocação da sessão de 1º de julho, sob o argumento de que o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) é de que as eleições para o comando das casas legislativas para o segundo biênio podem ser realizadas somente a partir de outubro do ano anterior. Com isso, Eleven remarcou a eleição para 1º de outubro.

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