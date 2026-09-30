“Sendo o fim doce, que importa que o começo amargo fosse?”

Dita por Helena, em meio ao plano para reconquistar o marido, o nobre Bertram, a citação foi escrita pelo dramaturgo William Shakespeare (1564-1616), na peça “Bem está o que bem acaba”.

Criada entre 1601 e 1608, a peça foi publicada pela primeira vez em 1623, mas poderia estar em cartaz na Câmara Municipal de São José dos Campos, que nesta quinta-feira (1°), definirá o nome do presidente do próximo biênio (2027-2028).