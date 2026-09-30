“Sendo o fim doce, que importa que o começo amargo fosse?”
Dita por Helena, em meio ao plano para reconquistar o marido, o nobre Bertram, a citação foi escrita pelo dramaturgo William Shakespeare (1564-1616), na peça “Bem está o que bem acaba”.
Criada entre 1601 e 1608, a peça foi publicada pela primeira vez em 1623, mas poderia estar em cartaz na Câmara Municipal de São José dos Campos, que nesta quinta-feira (1°), definirá o nome do presidente do próximo biênio (2027-2028).
“A dúvida modesta é a luz do sábio.”
Nas conversas pelos corredores do Poder Legislativo, na coxia da Câmara, há uma certeza e uma dúvida.
A certeza: o vereador Rafael Pascucci (PSD) será eleito presidente. A incerteza: será por unanimidade ou por maioria de votos?
O desfecho nada lembra o início deste enredo, marcado por racha na base governista, judicialização do pleito e conversas acaloradas.
Começo amargo
Em junho, o atual presidente da Câmara, Roberto do Eleven (PSD), havia convocado a eleição para 1º de julho.
À época, Pascucci contava com o apoio de 15 dos outros 20 vereadores, incluindo os votos de 8 dos 13 integrantes da base de apoio ao Paço Municipal.
Do outro lado do ringue, cinco vereadores caminhavam na direção oposta, tendo Lino Bispo (PL) como nome para a presidência.
A eleição acabou suspensa, e o TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo manteve a decisão que impedia a realização do pleito antes de outubro.
Fim será doce?
Agora, com a eleição remarcada para esta quinta-feira, Pascucci chega como favorito.
OVALE apurou que, após tratativas políticas, o grupo de vereadores insatisfeitos teria arrefecido a sua posição e a expectativa é que apoiem Pascucci.
Nos bastidores, há a expectativa de que Lino possa desistir caso não reúna apoio suficiente antes da votação, como mostrou matéria assinada pelo editor-executivo de OVALE, Julio Codazzi. É aí que Shakespeare (o William, não o Carvalho) volta à cena.
“Há mais coisas entre o céu e a terra (…) do que sonha nossa vã filosofia.”
Se o começo foi amargo, o fim pode ser doce para Pascucci. Ele deve ser eleito presidente da Câmara de São José dos Campos. Só falta saber o placar.