A Câmara de São José dos Campos irá promover, na manhã dessa quinta-feira (1º), uma sessão extraordinária em que será realizada a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028. A extraordinária será feita logo na sequência da sessão ordinária, que tem início previsto para as 9h.

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Segundo apuração da reportagem, o candidato favorito para ser eleito presidente da Câmara para o próximo biênio é o vereador Rafael Pascucci (PSD). O vereador Lino Bispo (PL) é o outro concorrente - no entanto, nos bastidores, há a expectativa de que Lino desista da disputa caso não obtenha o apoio necessário até o início da sessão extraordinária.