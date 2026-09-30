30 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MESA DIRETORA

Câmara de São José elege novo presidente nessa quinta-feira

Por Julio Codazzi | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Lino: Cleverson Nunes/CMSJC - Pascucci: Flavio Pereira/CMSJC
Lino Bispo (PL) e Rafael Pascucci (PSD) devem ser os candidatos a comandar a Câmara no biênio 2027-2028; com Pascucci como favorito, Lino pode desistir da disputa antes do início da votação
Lino Bispo (PL) e Rafael Pascucci (PSD) devem ser os candidatos a comandar a Câmara no biênio 2027-2028; com Pascucci como favorito, Lino pode desistir da disputa antes do início da votação

A Câmara de São José dos Campos irá promover, na manhã dessa quinta-feira (1º), uma sessão extraordinária em que será realizada a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028. A extraordinária será feita logo na sequência da sessão ordinária, que tem início previsto para as 9h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo apuração da reportagem, o candidato favorito para ser eleito presidente da Câmara para o próximo biênio é o vereador Rafael Pascucci (PSD). O vereador Lino Bispo (PL) é o outro concorrente - no entanto, nos bastidores, há a expectativa de que Lino desista da disputa caso não obtenha o apoio necessário até o início da sessão extraordinária.

Na eleição, além do cargo de presidente, serão definidos os novos 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário para o biênio 2027-2028.

Disputa causou racha na bancada governista e foi parar na Justiça

Nos últimos meses, a disputa pelo comando da Câmara causou um racha na base aliada ao prefeito Anderson Farias (PSD) - tanto Pascucci quanto Lino são da bancada governista.

Em junho, o atual presidente, o vereador Roberto do Eleven (PSD), chegou a convocar a eleição para 1º de julho, mas a data foi contestada na Justiça por um grupo de quatro parlamentares – dentre eles, Lino.

Nessa ação, a Justiça anulou a convocação da sessão de 1º de julho, sob o argumento de que o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) é de que as eleições para o comando das casas legislativas para o segundo biênio podem ser realizadas somente a partir de outubro do ano anterior. Com isso, Eleven remarcou a eleição para 1º de outubro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários