A Câmara de São José dos Campos irá promover, na manhã dessa quinta-feira (1º), uma sessão extraordinária em que será realizada a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028. A extraordinária será feita logo na sequência da sessão ordinária, que tem início previsto para as 9h.
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Segundo apuração da reportagem, o candidato favorito para ser eleito presidente da Câmara para o próximo biênio é o vereador Rafael Pascucci (PSD). O vereador Lino Bispo (PL) é o outro concorrente - no entanto, nos bastidores, há a expectativa de que Lino desista da disputa caso não obtenha o apoio necessário até o início da sessão extraordinária.
Na eleição, além do cargo de presidente, serão definidos os novos 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário para o biênio 2027-2028.
Disputa causou racha na bancada governista e foi parar na Justiça
Nos últimos meses, a disputa pelo comando da Câmara causou um racha na base aliada ao prefeito Anderson Farias (PSD) - tanto Pascucci quanto Lino são da bancada governista.
Em junho, o atual presidente, o vereador Roberto do Eleven (PSD), chegou a convocar a eleição para 1º de julho, mas a data foi contestada na Justiça por um grupo de quatro parlamentares – dentre eles, Lino.
Nessa ação, a Justiça anulou a convocação da sessão de 1º de julho, sob o argumento de que o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) é de que as eleições para o comando das casas legislativas para o segundo biênio podem ser realizadas somente a partir de outubro do ano anterior. Com isso, Eleven remarcou a eleição para 1º de outubro.