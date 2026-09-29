Cargo

Suplente de vereador em Taubaté, Prof. Hedipo Braga (União) foi nomeado nessa terça-feira (29) pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) para um cargo comissionado na administração municipal.

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Assessor

Hedipo irá atuar como assessor do secretário de Governo e Comunicação, Ademir Domingos Bottura Junior. O salário será de R$ 8.320.