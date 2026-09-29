Cargo
Suplente de vereador em Taubaté, Prof. Hedipo Braga (União) foi nomeado nessa terça-feira (29) pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) para um cargo comissionado na administração municipal.
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Assessor
Hedipo irá atuar como assessor do secretário de Governo e Comunicação, Ademir Domingos Bottura Junior. O salário será de R$ 8.320.
Suplente
Hedipo chegou a tomar posse como suplente de vereador em 25 de agosto, no lugar do vereador Richardson da Padaria (União). Ele ficaria na Câmara até o início de outubro, mas o Legislativo decidiu dispensar todos os suplentes no começo de setembro.
Servidor
Hedipo tem 37 anos e é professor de carreira da rede municipal de Taubaté desde 2018. Antes de assumir como suplente, atuava como diretor da creche Professora Marília Pereira Valente, no Sítio Santo Antonio 1.
Justificativa 1
Questionada pela coluna, a Prefeitura alegou que Hedipo foi nomeado para o cargo "visando atuação no acompanhamento de projetos estratégicos voltados à educação do município".
Justificativa 2
"A nomeação considera sua formação acadêmica e sua trajetória profissional na área educacional. Hedipo possui graduação em Letras e Pedagogia, além de especializações em Libras/Educação de Surdos, Educação Especial, Autismo, EJA e Gestão Escolar. Também possui experiência no sistema municipal de ensino, tendo atuado como professor, intérprete de Libras, diretor de unidades escolares, vice-diretor e supervisor de ensino", acrescentou a Prefeitura.
Justificativa 3
"Na Secretaria de Governo, o profissional contribuirá na articulação e no acompanhamento de ações prioritárias da gestão municipal relacionadas à educação, área em que possui experiência técnica e administrativa", completou a Prefeitura.