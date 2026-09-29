O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa terça-feira (29) um projeto que visa reparcelar parte da dívida da Prefeitura com o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté).
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Em janeiro de 2026, após autorização da Câmara, a Prefeitura firmou acordo com o IPMT para parcelar em 36 vezes (três anos) uma dívida de R$ 39,2 milhões, referente a repasses que haviam deixado de ser realizados desde agosto de 2025, já no atual governo.
Pelo novo projeto, o saldo restante desse acordo será reparcelado em 60 vezes (cinco anos). Com isso, as parcelas mensais pagas pela Prefeitura cairiam de R$ 1,2 milhão para R$ 570 mil. A proposta foi lida na sessão dessa terça-feira e ainda passará pela análise das comissões permanentes antes de ser votada em plenário.
Dívida da Prefeitura com IPMT chegou a R$ 334 milhões
Até o início desse ano, a dívida da Prefeitura com o IPMT somava R$ 334 milhões. Esse débito foi contraído nos últimos sete anos, período que engloba as gestões dos ex-prefeitos Ortiz Junior (Republicanos) e José Saud (PP), e do atual prefeito, Sérgio Victor.
Após autorização da Câmara, a Prefeitura firmou, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, 10 acordos com o IPMT, sendo quatro de reparcelamento (de acordos de dívidas antigas, contraídas nos governos Ortiz e Saud) e seis novos acordos (referentes a dívidas contraídas nos últimos quatro meses do governo Saud e na gestão Sérgio).
Os acordos preveem que essas dívidas serão pagas em prazos que variam entre 12 parcelas (um ano) e 300 parcelas (25 anos).