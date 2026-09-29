O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa terça-feira (29) um projeto que visa reparcelar parte da dívida da Prefeitura com o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté).

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Em janeiro de 2026, após autorização da Câmara, a Prefeitura firmou acordo com o IPMT para parcelar em 36 vezes (três anos) uma dívida de R$ 39,2 milhões, referente a repasses que haviam deixado de ser realizados desde agosto de 2025, já no atual governo.