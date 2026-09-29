Convocação

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (29) a convocação do secretário da Fazenda, Pedro Henrique Bianchi, "para prestar esclarecimentos perante esta Casa Legislativa acerca da execução, acompanhamento, rastreabilidade e transparência das emendas impositivas dos vereadores e das emendas parlamentares estaduais e federais destinadas ao município".

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Votação

O requerimento de convocação foi apresentado por sete vereadores - Douglas Carbonne (Solidariedade), Bilili de Angelis (PP), Isaac do Carmo (PT), Moises Pirulito (Podemos), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos) - e aprovado por unanimidade em plenário.