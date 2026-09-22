A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (22), em primeiro turno, a Pelom (Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município) que visa obrigar a Prefeitura a ampliar a transparência sobre a execução das emendas parlamentares municipais, estaduais e federais.

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O texto recebeu 15 votos a favor e apenas um contra, do vereador Alberto Barreto (PRD). A proposta ainda precisará passar por uma segunda votação, com pelo menos 10 dias de intervalo.