A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou uma motocicleta com o sistema de escapamento adulterado durante uma operação de fiscalização. A ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira (25), no km 165 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na praça de pedágio, em Jacareí.
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Os agentes abordaram o condutor e, durante a vistoria ao veículo, identificaram o problema no sistema de escapamento. A moto estava sem catalisador e apresentava defeito no silencioso, causando emissão de ruídos e de gases poluentes acima dos limites permitidos.
Diante da irregularidade, foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência), com base no artigo 54 da Lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais.
Ainda durante a operação, que integrou as atividades da Semana Nacional de Trânsito, foram aplicados 83 autos de infração por irregularidades verificadas em abordagens a 84 motocicletas e 95 pessoas.
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