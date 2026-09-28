A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou uma motocicleta com o sistema de escapamento adulterado durante uma operação de fiscalização. A ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira (25), no km 165 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na praça de pedágio, em Jacareí.

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Os agentes abordaram o condutor e, durante a vistoria ao veículo, identificaram o problema no sistema de escapamento. A moto estava sem catalisador e apresentava defeito no silencioso, causando emissão de ruídos e de gases poluentes acima dos limites permitidos.