A PRF (Polícia Rodoviária Federal) aplicou 83 autos de infração e removeu quatro veículos durante uma operação realizada na rodovia Presidente Dutra (BR-116). A fiscalização, parte das ações da Semana Nacional de Trânsito, teve como foco principal as motocicletas e ocorreu na altura do km 165, na praça de pedágio, em Jacareí, e no km 126, em Caçapava, na sexta-feira (25).

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Ao todo, 84 motocicletas e 95 pessoas foram fiscalizadas. Os agentes verificaram a documentação, as condições de conservação dos veículos e os equipamentos de segurança.