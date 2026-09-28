A PRF (Polícia Rodoviária Federal) aplicou 83 autos de infração e removeu quatro veículos durante uma operação realizada na rodovia Presidente Dutra (BR-116). A fiscalização, parte das ações da Semana Nacional de Trânsito, teve como foco principal as motocicletas e ocorreu na altura do km 165, na praça de pedágio, em Jacareí, e no km 126, em Caçapava, na sexta-feira (25).
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Ao todo, 84 motocicletas e 95 pessoas foram fiscalizadas. Os agentes verificaram a documentação, as condições de conservação dos veículos e os equipamentos de segurança.
Além das infrações de trânsito identificadas, os policiais registraram três ocorrências de âmbito criminal.
Ocorrências
Uma das abordagens envolveu uma motocicleta com alterações no sistema de escapamento. Segundo a PRF, o veículo estava sem catalisador e apresentava problemas no silencioso, o que provocava emissão de ruído e gases poluentes acima dos limites permitidos. O caso foi registrado como ocorrência de natureza ambiental.
Outro caso envolvendo uma motocicleta foi relacionado ao uso de documento falso. O condutor apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação com sinais de falsificação. Após a verificação, a irregularidade foi confirmada. O homem foi encaminhado à Polícia Federal em São José dos Campos, e a motocicleta foi removida para o pátio.
Em outra situação, registrada em Caçapava, no km 126 da Dutra, os policiais abordaram uma Fiat Strada e constataram que o veículo utilizava placas clonadas. A consulta aos sistemas também apontou um registro de furto de aproximadamente 45 dias antes. O veículo e os ocupantes foram encaminhados à Polícia Civil.
Ao final da operação, a PRF contabilizou 83 autos de infração, quatro veículos removidos, 84 motocicletas e 95 pessoas fiscalizadas, além das três ocorrências criminais encaminhadas às autoridades competentes.