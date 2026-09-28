O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o Vale do Paraíba sob alerta de perigo potencial para tempestades. O aviso é válido para esta terça-feira (29).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 mm ao longo do dia. Também há possibilidade de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo.

Onda de calor continua no Vale do Paraíba