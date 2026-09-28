O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o Vale do Paraíba sob alerta de perigo potencial para tempestades. O aviso é válido para esta terça-feira (29).
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De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 mm ao longo do dia. Também há possibilidade de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo.
Onda de calor continua no Vale do Paraíba
Enquanto há previsão de temporais, a região também permanece sob um alerta de onda de calor, classificado pelo Inmet como de grande perigo.
Leia mais: Vale: Inmet mantém alerta de onda de calor até quarta-feira (30)
O aviso começou no sábado (26) e segue válido até quarta-feira (30), às 18h. Segundo o instituto, as temperaturas podem permanecer 5°C acima da média por mais de cinco dias, condição que pode representar riscos à saúde.
Diante da previsão de calor intenso e possibilidade de tempestades, a orientação é que moradores acompanhem os boletins meteorológicos e os comunicados dos órgãos de defesa civil.
Veja os cuidados durante a tempestade
Durante rajadas de vento, a recomendação é não permanecer ou buscar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e árvores e de descargas elétricas.
Também é indicado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra medida de segurança é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a ocorrência de tempestades.
Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.