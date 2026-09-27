27 de setembro de 2026
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AVISO INMET

Vale: Inmet mantém alerta de onda de calor até quarta-feira (30)

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Luyse Camargo
Inmet alerta para onda de calor no Vale do Paraíba
Inmet alerta para onda de calor no Vale do Paraíba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de grande perigo para uma onda de calor no Vale do Paraíba. O aviso começou neste sábado (26), às 12h, e permanece válido até as 18h de quarta-feira (30).

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Segundo o órgão, as temperaturas podem ficar até 5°C acima da média por um período superior a cinco dias na região.

Previsão para este domingo

Para este domingo (27), segundo o Climatempo, a previsão é de sol durante a tarde, com temperaturas que podem chegar a 30°C em São José dos Campos, Taubaté e região, podendo chegar a 32°C na quarta-feira.

Em Campos do Jordão, a máxima deve ficar em torno de 28°C, enquanto o Litoral Norte terá predominância de sol entre nuvens, com temperaturas máximas de até 23°C. Há possibilidade de garoa ou chuva em alguns pontos.

Leia mais: Calor: 73 praias do Litoral Norte estão livres para banho

Recomendações

A recomendação é manter os cuidados com a hidratação e evitar a exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

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