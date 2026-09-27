O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de grande perigo para uma onda de calor no Vale do Paraíba. O aviso começou neste sábado (26), às 12h, e permanece válido até as 18h de quarta-feira (30).

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Segundo o órgão, as temperaturas podem ficar até 5°C acima da média por um período superior a cinco dias na região.

Previsão para este domingo