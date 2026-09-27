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ACIDENTE

Acidente com morte em SJC tem quatro pessoas socorridas

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente deixou vítimas
Acidente deixou vítimas

Uma pessoa morreu e outras quatro receberam atendimento após uma colisão frontal entre dois carros na manhã deste domingo (27), na avenida João Rodolfo Castelli, na região do Putim, em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h04.

Segundo a corporação, uma das vítimas teve a morte constatada pela equipe da Unidade de Suporte Avançado.
Entre os socorridos está um homem de 30 anos que apresentava contusões no tórax. Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi estabilizado e encaminhado pela Unidade de Resgate dos Bombeiros ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Outras três pessoas foram atendidas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Não foram informados detalhes sobre o estado de saúde delas nem sobre eventual encaminhamento a hospitais.

Após o trabalho das equipes de emergência, a ocorrência ficou aos cuidados dos agentes de trânsito do município e da Polícia Militar. As circunstâncias da colisão não foram informadas.

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